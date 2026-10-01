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Yakında bunu yapacak gibi: Kim durduracak bu adamı: Jesus'u duyan Ronaldo, uçağına atlayıp gitti!

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Yakında bunu yapacak gibi: Kim durduracak bu adamı: Jesus'u duyan Ronaldo, uçağına atlayıp gitti!

Portekiz'de Cristiano Ronaldo krizi yaşanıyor. Jorge Jesus'un açıklamaları sonrası kampı terk eden Ronaldo ağır bir cezayla karşı karşıya kalabilir.

#1
Foto - Yakında bunu yapacak gibi: Kim durduracak bu adamı: Jesus'u duyan Ronaldo, uçağına atlayıp gitti!

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'in Norveç'i 2-1 mağlup ettiği maça Cristiano Ronaldo yedek kulübesinde başlamış ve ikinci yarıda ısınmaya çıkmasına rağmen süre bulamamıştı. Portekizli yıldız, ertesi gün yapılan antrenmanda yedek oyuncularla birlikte çalışmaya çıkmadı. Ronaldo'nun salonda çalıştığı belirtildi.

#2
Foto - Yakında bunu yapacak gibi: Kim durduracak bu adamı: Jesus'u duyan Ronaldo, uçağına atlayıp gitti!

Çarşamba günü takımın geri kalanıyla birlikte Danimarka maçı için Kopenhag'a gelen Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Jesus'un basın toplantısını dinledikten sonra kampı terk etme kararı aldı.

#3
Foto - Yakında bunu yapacak gibi: Kim durduracak bu adamı: Jesus'u duyan Ronaldo, uçağına atlayıp gitti!

Jorge Jesus basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

#4
Foto - Yakında bunu yapacak gibi: Kim durduracak bu adamı: Jesus'u duyan Ronaldo, uçağına atlayıp gitti!

"Cristiano antrenmanı reddetmedi. Salon çalışması, sahadaki hareketlilik egzersizleri ve ardından otelde kuvvet antrenmanı yaptı.

#5
Foto - Yakında bunu yapacak gibi: Kim durduracak bu adamı: Jesus'u duyan Ronaldo, uçağına atlayıp gitti!

İstediğim sözü verebilirim. Ben teknik direktörüm. Oyuncuya oynamayacağını söyledim. Seni kulübeye alacağım. Sana 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu benim fikrimi değiştiremez. Ne o ne de başka biri. Ortada bir sorun yok. Birçok oyuncuyla problem yaşadım ama bundan drama çıkarmayın. Bir oyuncu 20-30 dakika ısınır ve oyuna girmezse mutlu olmaz. Cristiano da Maradona da Pele de olmaz. Benim 23 oyuncum var. Buraya Danimarka maçını konuşmaya geldim, Cristiano'yu değil."

#6
Foto - Yakında bunu yapacak gibi: Kim durduracak bu adamı: Jesus'u duyan Ronaldo, uçağına atlayıp gitti!

Otelde odasını çıkarak bavulunu hazırlayan dünyaca ünlü yıldız, Madrid'de bulunan özel uçağının kendisini almak üzere Kopenhag'a gelmesi talimatını verdi.

#7
Foto - Yakında bunu yapacak gibi: Kim durduracak bu adamı: Jesus'u duyan Ronaldo, uçağına atlayıp gitti!

Marca'da yer alan habere göre, uçak, Danimarka başkentine yaklaşık 22:15'te (İspanya saatiyle) indi ve 23:35'te Madrid'e doğru tekrar havalandı. Jorge Jesus ve federasyon başkanı Pedro Proença'nın Ronaldo'yu ikna etmek için çabaladığı ama sonuç alamadığı belirtildi.

#8
Foto - Yakında bunu yapacak gibi: Kim durduracak bu adamı: Jesus'u duyan Ronaldo, uçağına atlayıp gitti!

Portekiz basınından Correio'nun aktardığına göre Cristiano Ronaldo'nun milli takım kampını terk etmesinin ciddi sonuçları olabilir. Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) Disiplin Yönetmeliği'ne göre, milli takımdan izinsiz ayrılma durumunda futbolcular bir ila altı ay arasında men cezası ve para cezası riskiyle karşı karşıya kalıyor.

#9
Foto - Yakında bunu yapacak gibi: Kim durduracak bu adamı: Jesus'u duyan Ronaldo, uçağına atlayıp gitti!

Bazı kaynaklar, yaşananlar sonrası 41 yaşındaki futbolcunun Portekiz Milli Takımı'nı bırakacağını iddia etti. İlgili yönetmelikte şu ifadeler yer alıyor:

#10
Foto - Yakında bunu yapacak gibi: Kim durduracak bu adamı: Jesus'u duyan Ronaldo, uçağına atlayıp gitti!

"Düzenli bir şekilde çağrıldığı halde milli takımların veya FPF'nin (Portekiz Futbol Federasyonu) ya da Portekiz'in sportif temsiline ilişkin antrenman, maç veya etkinliklere mazeretsiz olarak katılmayan ya da bunları terk eden futbolcu, bir ila altı ay arası hak mahrumiyeti (süreli hak mahrumiyeti) ve ek olarak profesyonel futbolcu olması halinde 5 ila 10 UC [katsayı birimi başına 102 avro olmak üzere yaklaşık 500 ile 1.000 avro arası] para cezası ile cezalandırılır."

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