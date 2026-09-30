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Gündem Miras söz konusu olunca camiye gitmek akıllarına geldi!
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Miras söz konusu olunca camiye gitmek akıllarına geldi!

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Miras söz konusu olunca camiye gitmek akıllarına geldi!

Kadir İnanır’ın vefatının ardından başlayan miras tartışması, şiddet ve tehdit iddialarıyla büyüdü. Eski eşi Neslihan Acar’ın suçlamalarını reddeden Levent İnanır’ın kendisini savunurken camide Kur’an üzerine yemin etmeyi teklif etmesi dikkat çekti. İnanır, “Gideceğiz camiye, Kur’an’ı koyacağız, herkes yemin edecek” dedi.

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Kadir İnanır’ın vefatının ardından başlayan miras tartışmalarında tansiyon düşmüyor.

Kadir İnanır’ın mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığının ortaya çıkmasının ardından yeğeni Levent İnanır, vasiyetin hazırlandığı döneme ilişkin itirazlarını gündeme getirmişti.

Levent İnanır, dayısının vasiyet düzenlediği sırada “irade sorunu” bulunduğunu öne sürerek vasiyetin geçerliliğinin tartışılması gerektiğini savunmuştu.

MİRAS TARTIŞMASI ŞİDDET İDDİASINA UZANDI

Aile içerisinde başlayan miras tartışmasına Levent İnanır’ın eski eşi Neslihan Acar da dahil oldu.

Acar, 14 yıl önce yaşandığını belirttiği bir şiddet olayına ilişkin fotoğraf üzerinden eski eşi tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

Levent İnanır ise kendisine yöneltilen darp ve tehdit suçlamalarını reddetti.

“GİDECEĞİZ CAMİYE, KUR’AN’I KOYACAĞIZ”

Nokta TV’ye konuşan İnanır, hakkındaki iddialara yanıt verirken dikkat çeken bir yemin çağrısında bulundu.

İnanır, “Bir erkek kadına böyle vurmaz. Kafasına kül tablasıyla vurmaz. Gideceğiz camiye, Kur’an’ı koyacağız, herkes yemin edecek” ifadelerini kullandı.

Suçlamaların doğru olmadığını savunan İnanır, “Şerefim, namusum üzerine söylüyorum” diyerek, olayı kendisinin gerçekleştirdiğinin ispatlanması halinde bir daha kamuoyu önüne çıkmayacağını söyledi.

DAHA ÖNCE DE REDDETMİŞTİ

Levent İnanır daha önce yaptığı açıklamada da söz konusu şiddeti kendisinin uygulamadığını belirtmiş, olayı gerçekleştirdiğini söylediği kişinin kimliğini açıklamayacağını ifade etmişti.

Neslihan Acar’ın ardından kızı Öykü Arıca da annesinin yanında olduğunu açıklamıştı. Böylece Kadir İnanır’ın vasiyeti üzerinden başlayan aile içindeki anlaşmazlık, karşılıklı açıklamalar ve iddialarla yeni bir boyuta taşındı.

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