Onu tanıyınca koşar adım aktara gitmek isteyeceksiniz! En etkili uyku çayı tarifleri: Şerbetçi otu, papatya çayı

Şerbetçi otu nedir?

Şerbetçi otu kendirgiller ailesinin bir üyesi. her ne kadar kendirgiller ailesini pek tanımasak da aramızda şerbetçi otunun adını daha önce duyanlar mutlaka vardır. Otsu bir bitki olan şerbetçi otunun çoğunluğu yeşil renkli ama çiçek açtığında beyaza çalan bir renge sahiptir.

Şerbetçi otu uyku yapar mı?

Papatya çayı, muhtemelen en iyi bilinen uyku çayıdır ve yatmadan önce içilmesi gereken çay listesinin en üst sırasında yer alır. Papatya çayı, sakinleştirici yapısı nedeniyle yatmadan önce hazır bulundurmanız gereken harika bir içecektir. Yara otu olarak da bilinen kantaron bin bir derde deva bir bitkidir. Ama şerbetçiotu çayı: Rahatlatıcı, uyku getiren ve antiseptik olan şerbetçi otu bitkisi gerginlik ve kaygı nedeniyle yaşanan uykusuzluk sorunu için kullanılabilir. Huzursuzluğu hafifletirken, hazımsızlığa iyi gelir ve baş ağrısını azaltır.

Şerbetçi bitkisi, şekli kozalağa benzetilen, sert tüyleri olan bitki, ülkemizde en çok Bilecik ve Bursa çevresinde yetiştiriliyor. Kurutulmuş hali ya da onun başrolde yer aldığı yağlar, çaylar ya da kremler dört mevsim bulunabilirken tazesine en çok Temmuz- Eylül ayları arasında rastlanıyor.

Bu ot ne işe yarar derseniz: Şerbetçi otunun faydaları

-Vücutta idrar söktürücü bir etki göstererek ödem gibi sorunlarla baş etmede yardımcı oluyor.

-Sindirim sisteminin çalışmasına etki ettiğinden iştah açıcı özellikler gösteriyor.

-Yine sindirim sistemini düzenlediğinden aşırıya kaçmadan kullanıldığında mide ağrılarını azalttığı biliniyor.

-Sinir ve stres gibi nedenlere bağlı uykusuzluk sorunun giderilmesine yardımcı oluyor.

-En bilinen faydası, kadınların gözdesi bir ottur. Sancılarını dindirici bir etki yaratıyor.

-İçindeki tanenler ve çeşitli yararlı maddelerle kanı temizlediği de söyleniyor.

-Şerbetçi otu kozmetik ürünlerde bolca kullanılıyor.

Almak isteyenlere: Şerbetçi otu nereden bulunur, nasıl kullanılır?

Şerbetçi otu genel olarak kurutulmuş şekilde tüketiliyor. Kurutulmuş şerbetçi otlarına aktarlardan kolayca ulaşılabiliyor. Siz de şerbetçi otu kullanmaya karar verirseniz güvendiğiniz bir aktardan onu temin edebilirsiniz. Ancak, etkileri oldukça fazla olduğundan ondan herhangi bir fayda sağlamak için tüketmeye karar verirseniz mutlaka doktorunuza danışmanız gerekiyor.

Şerbetçi otu çayı nasıl yapılır?

yemek.com'a göre: Kurutulmuş şerbetçi otundan çay nasıl yapılır derseniz, 1 su bardağı kaynar suya yaklaşık 1 tatlı kaşığı (silme) kadar kuru şerbetçi otu atıp 5 dakika demlemeniz yeterli. Keskin kokusu nedeniyle su ılıdıktan sonra dilerseniz içine bal da ekleyebiliyorsunuz. Hormonlar üzerinde ciddi etkileri bulunduğundan günde 1 bardaktan fazlasını içmemeniz ve düzenli olarak 1 ay kadar kullandıktan sonra mutlaka kullanmaya ara vermeniz gerekiyor.

Yan etkisi olabilir mi: Şerbetçi otunun zararları

Şerbetçi otunun ne olduğunu ve faydalarını öğrendikten sonra onu kullanmaya karar verdiniz diyelim, o zaman bilmeniz gereken önemli bir konu daha kalıyor: Şerbetçi otunun zararları, yan etkileri neler?

Şerbetçi otunun fazla tüketildiği durumlarda özellikle bünyesi hassas olanlar mide bulantısı ya da midede yanma gibi sorunlarla karşılaşabiliyor. Bu nedenle mutlaka aşırıya kaçmadan tüketmek gerekiyor.

Aynı şekilde hamilelik dönemindeki kadınların tüketmesi de tavsiye edilmiyor. Hormonlarda dengesizlikler oluşturabileceğinden yaklaşık 1 aydan uzun süre kullanmamak, ara vererek kullanmaya devam etmek gerekiyor.

En önemlisi de her zaman söylediğimiz gibi, şerbetçi otu da dahil olmak üzere doğal ya da kimyasal fark etmeksizin, bir ürünü tedavi amaçlı, düzenli bir şekilde kullanmaya başlayacaksanız mutlaka öncesinde doktorunuza danışın. Çünkü her ürün, her insanda aynı etkiyi yaratmaz. Aman diyelim, kendinize yarar sağlamaya çalışırken bilmeden sağlığınızı tehlikeye atmayın.

Uyku getiren çaylar, deliksiz uyku getiren bitkiler

Kediotu.

Papatya.

Ihlamur.

Melisa.

Şerbetçi otu.

Çarkıfelek.

Lavanta.

Limon otu.

İbrahim Saraçoğlu uykusuzluk için alabaş öneriyor, papatya çayı öneriyor.

Papatya çayı: İçeriğindeki apigenin adı verilen antioksidanla kaygıyı azaltıp sakinleştirici bir etkiye sebep olarak uykuya geçişi kolaylaştırır. Nane: Uykudan önce içeceğiniz bir bardak nane çayı sinirlerinizi yatıştırmanızı ve huzurlu bir uyku uyumanızı sağlar.

Bebekler için uyku çayı:Papatya, rezene gibi bebek sakinleştirici çay çeşitleri oldukça fazla olup, çocukların huzurla uykuya dalabilmesine yardımcı olur.