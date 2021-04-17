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Eğitim Önlisanstan lisansa geçiş nasıl yapılır? Çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi
Eğitim

Önlisanstan lisansa geçiş nasıl yapılır? Çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi

Önlisanstan lisansa geçiş yandal nasıl yapılır? Ölisanstan lisansa geçiş yandal geçiş nasıl yapılır? sorusu Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasına geçiş, çift anadan, yan dal yönetmeliğindeki değişikliği sonrası merak edilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 16:39:00 - 2021-04-17 16:40:05
Önlisanstan lisansa geçiş nasıl yapılır? Çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi

YÖK, önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı. İşte YÖK’ten yapılan açıklama:

MADDE 1 - 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(7) Özel öğrencilik imkanından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uzatılabilir:

a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması.

b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin üniversite yönetim kurulunun teklifinin olması.

(8) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler, özel öğrencilik imkanından en fazla iki dönem yararlanabilir."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

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