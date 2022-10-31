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Dünya Onlarca kişiye mezar oldu: Köprüdeki şok görüntü ortaya çıktı
Dünya

Onlarca kişiye mezar oldu: Köprüdeki şok görüntü ortaya çıktı

Hindistan’ın Gujarat eyaletindeki asma köprünün çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Faciadaki can kaybı sayısı 141’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 12:07:00 - 2022-10-31 12:10:46

Hindistan’ın Gujarat eyaletine bağlı Morbi kentindeki Machchhu Nehri üzerinde bulunan asma köprü dün yerel saatle 18.30 sıralarında çöktü. Yaklaşık 400 kişinin bulunduğu tahmin edilen köprünün çökmesi sonucu can kaybı sayısının 141’e yükseldiği belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 177 kişinin kurtarıldığı, arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, insanların çöken köprüye tutunarak yardım çığlığı attığı, bazılarının ise suya düştüğü görüldü.

Yaklaşık 230 metre uzunluğundaki köprünün 19. yüzyılda İngiliz sömürgesi sırasında inşa edildiği ve 6 aylık tadilatın ardından 26 Ekim’de yeniden açıldığı belirtildi.

Köprünün neden çöktüğü henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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