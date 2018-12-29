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On binlerce Müslüman katıldı! Kongrede Erdoğan'ın mesajı okundu

Amerikalı Müslüman çatı kuruluşları Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ve Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen MAS-ICNA kongresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

29 Aralık 2018 Cumartesi 15:07
On binlerce Müslüman katıldı! Kongrede Erdoğan'ın mesajı okundu

Amerika’nın Chicago kentinde on binlerce Müslümanın katıldığı MAS-ICNA kongresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Amerikalı Müslüman çatı kuruluşları Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ve Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen MAS-ICNA kongresi Kuzey Amerika'nın en büyük kongre ve fuar merkezi olan Chicago’daki McCormick Place’de başladı.

Başta Kuzey Amerika bölgesi olmak üzere, dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslümanı bir araya getiren kongrenin ilk gününde, Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Mesajında Erdoğan, “kardeşlik iklimi” ortamı oluşturan MAS-ICNA kongresi yetkililerine teşekkür ederek, “Kongrenin Müslüman Amerikalılara ve ümmetimize ümit ve güç vermesini diliyorum.” ifadesini kullandı.

“Başarınızla hepimizi gururlandırıyorsunuz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, şunları kaydetti:

Müslümanlar, Irak’tan Yemen’e, Somali’ye kadar geniş bir alanda savaş, terör, açlık, yoksulluk ve çatışmalarla boğuşurken, aynı zamanda Batı ülkelerinde yükselen İslamofobi ve kültürel ırkçılıkla mücadele ediyorlar. Müslüman Amerikalılar olarak ticaretten sanata, politikadan bilime kadar her alandaki başarınızla hepimizi gururlandırıyorsunuz.

Erdoğan mesajında, ABD’de kasım ayında yapılan ara seçimlerde ilk defa iki Müslüman kadının Kongre'ye seçilmesi de hatırlatarak, “Ara seçimlerde iki Müslüman kadının ABD Kongresi'ne seçildiğini görmek bizi çok mutlu etti.” dedi.

“Türkiye, dünyanın en büyük mülteci barındıran ülkesidir”

Müslümanların yaşadığı mülteci krizine de değinen Erdoğan, “Türkiye, 3,6 milyonu Suriye'den olan 4 milyondan fazla mültecinin bulunduğu, dünyanın en büyük mülteci barındıran ülkesidir. İnancımız ve kültürümüz nedeniyle, sınırlarımızı aşan insanlara, dinin, dilin veya rengin çizgisinde ayrımcılık yapmayız.” ifadelerini kullandı.

Bu yılki ana teması “Kuran: Dünyaya Işık” olarak belirlenen MAS-ICNA kongresinde Amerikan Müslümanlarının önde gelen isimlerinin yapacağı konuşmaların yanı sıra birçok etkinlik ve sosyal aktivite de yer alacak. Üç gün sürecek konferansa 20 binden fazla katılımın gerçekleşeceği belirtiliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 15:07
  1. Chicago
  2. MAS-ICNA kongresi
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS)
  5. Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA)
  6. MAS-ICNA
  7. Kuzey Amerika
  8. Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar
  9. Müslüman Amerikalılar
  10. ABD
  11. mülteci krizi
  12. Kuran: Dünyaya Işık
  13. Amerikan Müslümanları
  14. McCormick Place

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