Ölü ve yaralı asker sayısında çelişkili itiraf!

Siyonistler, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik insalık dışı kara saldırılarında öldürülen asker sayısının 113'e çıktığını açıklarken Haaretz gazetesi ise sayısının sözde ordunun, açıkladığı rakamların neredeyse üç katı olduğunu bildirdi.

İşgalci ordu, el-Kassam Tugayları ile yaşanan çatışmalar sırasında 8 askerinin daha öldürüldüğünü kabul etti.

Sözde ordunun katil sözcüsü, ölen sekiz kişi arasında 1'i yarbay, 2'si binbaşı ve 1'i yüzbaşı rütbesinde olmak üzere 4 subayın bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada, 31 Ekim'den bu yana öldürülen siyonist rejim askerlerinin sayısının 113'e yükseldiği belirtildi.

Siyonist işgal rejimi sözde ordusunun sitesinde yer alan rakamlara göre, 7 Ekim'den bu yana ölen asker sayısı 434'e yükseldi.

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İşgal rejminin Haaretz gazetesi ise ordunun bildirdiği veriler ile hastanelerden gelen veriler arasında açıklanamayan bir "uçurum" olduğunu yazdı.

Haberde, 7 Ekim'den bu yana yalnızca Barzilai Hastanesinde 1949, Beerşeba Soroka Tıp Merkezinde en az 1000, Tel Hashomer'de ise en az 650 askerin tedavi gördüğüne yer verildi.

Aşdod'daki Assuta Hastanesinde 178, Tel Aviv'deki İchilov Hastanesinde 148, Hayfa'daki Rambam Hastanesinde 181, Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'nde 209, Sha'arei Tzedek Hastanesinde ise 139 askerin tedavi altına alındığı kaydedildi.