Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Uluslararası Balkan Boks Turnuvası için Bulgaristan'a gidiyor

ANKARA (AA) - Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Uluslararası Balkan Boks Turnuvası için yarın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gidecek.

Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları için Avrupa kota müsabakaları hazırlıklarını sürdürüyor.

Dünya sıralamasında ilk üç içinde bulunan Kadın Boks Milli Takımı 20-24 Ekim tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılacak Uluslararası Balkan Boks Turnuvası'nda ringe çıkacak.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı veren 20 Ekim Salı günü ilk tur müsabakalarıyla başlayacak turnuvada final müsabakaları 24 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Turnuva hazırlıklarını Ankara TOHM'da tamamlayan Kadın Boks Milli Takımı yarın Bulgaristan'a gidecek.

Olimpik milli takım hazırlıklarını yakından takip ettiğini belirten Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç, "Olimpik Kadınlar Boks Milli Takımımız önce Trabzon'da İngiltere Olimpik Kadınlar Boks Milli Takımıyla daha sonra Ankara TOHM'da iki verimli kamp dönemi geçirdi. Hedefimiz bu tarz turnuvalara katılarak sporcularımızın maç eksiğini kapatmak ve sporcularımızı olimpiyat kota müsabakalarına en iyi şekilde hazırlanmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Turnuvaya gidecek milli takımdaki sporcular şöyle:

"Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Aycan Güldağı (57 kilo), Esra Yıldız (60 kilo), Busenaz Sürmeneli (69 kilo), Şennur Demir (75 kilo)."