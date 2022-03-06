Ölen Ukraynalıların sorumlusu NATO

Rus işgaline direnen Ukrayna’da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, batıyı yanında savaşa dahil etmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor...

Batının ve özellikle Amerika’nın kışkırtmalarıyla Donbas bölgesi için yapılan Minsk anlaşmasını hiçbir zaman uygulamaya yanaşmayan ve Rusya’yı tahrik eden Zelenskiy, Moskof askerinin işgali sonrası NATO’yu yanında savaşa girmesi için adeta zorluyor. Bu amaçla hareket eden Zelenskiy, NATO’nun Ukrayna’yı uçuşa yasak bölge ilan etmeyi reddetmesine çok sert tepki gösterdi. NATO kararı sonrası açıklama yapan Zelenskiy, bugün düzenlenen NATO zirvesini, “zayıf ve kafaları karıştıran bir zirve” olarak niteledi. “Herkesin Avrupa için özgürlük mücadelesini bir numaralı hedef olarak görmediğinin açık olduğu bir zirve gerçekleştirildiğini” belirten Zelenskiy, şöyle devam etti: “NATO ülkelerinin tüm istihbarat teşkilatları düşmanın planlarını, Rusya’nın taarruza devam etmek istediğini çok iyi biliyor. Dokuz gündür acımasız bir savaş görüyoruz; şehirlerimizi yok ediyorlar, insanlarımızı, çocuklarımızı bombalıyorlar. Yeni saldırılar ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilerek NATO kasıtlı olarak Ukrayna üzerindeki gökyüzünü uçuşa kapatmamaya karar verdi. İttifakın bugün yapabildiği tek şey, Ukrayna için tedarik sisteminden 50 ton dizel yakıt göndermekti. (Yakıt) Muhtemelen Budapeşte Memorandumu’nu yakıp daha iyi yanmasını sağlamamız için ama o (memorandum), bizim için zaten Rus birliklerinin ateşinde yandı.”

Bombalamaya yeşil ışık!

“NATO bugün uçuşa yasak bölge oluşturmayı reddederek Ukrayna şehirlerinin ve köylerinin daha fazla bombalanması için yeşil ışık yaktı” iddiasında bulunan Zelenskiy, şunları kaydetti: “Ama kimi koruyabileceğinizi ve Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerini koruyabilip koruyamayacağınızı bilmiyorum. Ortak Avrupa’mız için özgürlüğümüz için ortak özgürlüğümüz için dökülen litrelerce kanımız için litrelerce yakıtla kendinizi bizden koruyamazsınız.”

Batı masal oluşturdu!

Zelenskiy, “NATO ülkelerinin, güya Ukrayna üzerindeki gökyüzünü uçuşa kapatmakla Rusya’nın NATO’ya karşı doğrudan saldırganlığını kışkırtacağı yönünde bir masal oluşturduklarına inanıyoruz. Bu, kendi kendine hipnoz. Bugünden itibaren ölen Ukraynalıların hepsi sizin (NATO) zayıflığınız yüzünüzden ölecekler” ifadesini kullandı.

Vatanımızı 7/24 savunuyoruz

Bu arada; Ukrayna lideri Zelenskiy dün halka seslenip, “Milli savaşımızın 10. günü. 7/24 vatanımızı savunuyoruz. Cumartesi, pazartesi farketmiyor. Savaşta bütün bugünler bizim için eşittir. Sadece zafere doğru ilerliyoruz. Çok yakınlarda biz insanlarımıza geri dönün diyebileceğiz. Polonya, Romanya’dan geri dönün diyebileceğiz. Çünkü tehlike çok yakında kalmayacak” dedi.