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Olay yorum: Çaresizliğin ittifakı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılmasına ilişkin, "Son olarak bugün gerçekleşen hülle hareketiyle beraber 'İlkelerin İttifakı' diye yola çıkanların ne denli ilkesizliklerin ve çaresizliklerin ittifakını gerçekleştirdiklerini bir kez daha görmüş olduk." dedi.

22 Nisan 2018 Pazar 19:52
Olay yorum: Çaresizliğin ittifakı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın Büyükorhan ilçe belediyesini ziyaretinde, Türkiye siyaset tarihinin son günlerde gerçekten de ülkenin ve milletin büyük Türkiye sevdasına yakışmayacak tarzda dizayn çalışmalarını gördüğünü söyledi.

"Bildiğiniz gibi 24 Haziran seçimlerinin kararının alınmasının akabinde Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmama konusundaki gitgellerden sonra anlaşılıyor ki Tayyip Erdoğan karşısında gireceği 9'uncu seçimi de kazanma ümidi yok. Yeni bir mağlubiyetle karşı karşıya kalacak." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu mağlubiyetin kendi üzerinden gerçekleşmemesi için her türlü dizayn çalışmasının içinde yer aldığını görüyoruz. Son olarak bugün gerçekleşen hülle hareketiyle beraber 'İlkelerin İttifakı' diye yola çıkanların ne denli ilkesizliklerin ve çaresizliklerin ittifakını gerçekleştirdiklerini bir kez daha görmüş olduk. Şunu ifade etmek lazım; görüyoruz ki bu seçim, milletimizin gönlünde olanlarla, milletimizin üzerinde siyaset mühendisliği yapanlar arasında geçecektir. Bu seçim, 15 Temmuz'da vatan için, namus için, mukaddesat için çıplak bedenlerini tanklara siper edenlerle, 15 Temmuz'da gizlendikleri deliklerden olacakları bekleyenlerin ve gözleyenlerin arasında bir seçim olacaktır."

Çavuşoğlu, milletin feraset ve basiret sahibi olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Her zaman olduğu gibi 24 Haziran'da tüm bu yaşananların neticesinde milletimiz gereken kararı verecektir ve Sayın Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın dönüştürdüğümüz sistemle ilk defa tatbikatının yetkisini ona verecektir. Çok kısa bir zaman önce meydan okumalarla, 100 bin imzayla yola çıkacağını söyleyenlerin geldiğimiz noktada bütün öngörülerinin sadece birkaç günlükten ibaret olduğunu gördük. Birkaç günlük öngörüsü olan insanların Türkiye'yi yönetecek kapasitesinin olmadığını milletimiz 24 Haziran'da tekrardan sandıkta gösterecektir."

AK Parti İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Çavuşoğlu, partililerle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından esnaf ziyaretinde bulunan Çavuşoğlu, vatandaşlarla sohbet etti, dertlerini dinledi.

Ardından Hükümet Konağı'na geçen Çavuşoğlu ve beraberindekiler, Kaymakam Kutsal Baytak’tan ilçeyle ilgili bilgi aldı.

Çavuşoğlu'na Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve bazı partililer eşlik etti.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 19:52
  1. Bursa
  2. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
  3. 24 Haziran seçimleri
  4. CHP
  5. İP
  6. CHP'li 15 milletvekili
  7. Hakan Çavuşoğlu

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