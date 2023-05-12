Olay oldu: UEFA son noktayı koydu! İstanbul heyecanı giderek artıyor...

UEFA, Şampiyonlar Ligi final maçının İstanbul'dan alınacağı hakkında çıkan iddiaları net bir dille yalanladı. UEFA, "Şampiyonlar Ligi finali belirlendiği gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacak. UEFA'nın hiçbir siyasi kurum, hükümet veya ulusal futbol federasyonu ile aksi yönde bir görüşmesi olmadı." şeklinde bir açıklama yaptı.