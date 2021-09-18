Okullarda pozitif vakalar arttı: Peki okullar tekrar kapanacak mı?

Öğrenci Veli Derneği’nin hazırladığı salgın raporuna göre, eğitime ara verilen şehir ve okullar sıralamasında İstanbul zirveye yerleşti.

Yüz yüze eğitimin başlangıcından itibaren okullardaki vaka sayılarında ciddi bir artış yaşanmazken karantinaya alınan sınıf sayısı iki haftada 71 bin 320 okuldan sadece 611 sınıf oldu. Öğrenci Veli Derneği’nin hazırladığı salgın raporuna göre, pozitif vakalar sonrası eğitime ara verilen şehir ve okullar sıralamasında İstanbul zirveye yerleşti. İstanbul'un ardından İzmir’de 73, Çorum’da 59 ve Ankara’da 30 sınıf karantinaya alındı.

“Okulların açık kalması milli güvenlik meselesidir”

Okullarda yüz yüze eğitimin devam etmesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açık kalması, milli bir güvenlik meselesi olduğunu vurgulamıştı.

Özer, ilk haftadaki okul vakalarına ilişkin, "71 bin 320 okulumuzda ve 850 bin dersliğimizde uyulması gereken kuralları belirledik. Sürecin devam ettirilmesi, okul bazlı değil vaka bazlı" açıklamasında bulunmuştu.