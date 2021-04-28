Okullar ne zaman kapanacak?
Milyonlarca öğrenci ve veli okulların bu dönem ne zaman kapanacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların ne zaman kapanacağını açıkladı. Peki, okullar ne zaman kapanacak?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk canlı yayında okulların ne zaman kapanacağını açıkladı.
Okullar ne zaman kapanacak?
Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek.