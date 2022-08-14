Ağustos ayıyla birlikte okulların ne zaman açılacağı sorusunun cevabı daha sık araştırılmaya başlandı. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? Okullarda maske zorunluluğu olur mu?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Anasınıfı ve 1.sınıflar içinse uyum haftası 5 Eylül'de başlayacak. Aileler okullarla birlikte maske yasağının yeniden gündeme gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Bu konuda resmi bir açıklama bulunmuyor.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı İlhan, “Vaka sayılarındaki azalma belli bir pik seviyesini görüldükten sonra gerçekleşiyor. Bu nedenle eylül başına kadar olan dönemde vakalar bir miktar daha yukarı gidebileceği gibi sabitleşip aşağı yönlü seyre de geçebilir. Dünyada, özellikle yakınımızda olan Avrupa bölgesindeki düşüş eğilimini ve Türkiye'ye yansımalarının genellikle iki hafta sonra olduğunu dikkate aldığımızda, vaka sayılarının bir parça daha böyle gidip sonra sabitleşip ardından da aşağı doğru yön alabileceğini düşünebiliriz" dedi.

Yaz döneminin bitmesi, insanların tatil beldelerinden büyükşehirlere dönmesi ve okulların açılmasıyla birlikte riskin artması ihtimalinin de bulunduğunu dile getiren İlhan, "Şu an yapılabilecek en doğru şey, kalabalık, kapalı alanlarda maske takmak ve aşılarımızı tamamlamak." önerisinde bulundu.