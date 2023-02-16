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Eğitim Okullar bu hafta açılacak mı? 71 ilde okullar ne zaman açılacak?
Eğitim

Okullar bu hafta açılacak mı? 71 ilde okullar ne zaman açılacak?

10 ili etkileyen depremin ardından tüm yurtta yarıyıl tatili uzatılmıştı. Depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken pek çok kişi “Okullar ne zaman açılacak?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 07:50:00 -
Okullar bu hafta açılacak mı? 71 ilde okullar ne zaman açılacak?

Türkiye yaralarını sarmak için tek yürek oldu. 10 ilde bir taraftan arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da enkaz kaldırma işlemleri başladı. Öğrenciler ise okulların araştırılacağı tarihi araştırmaya başladı.

Okullar bu hafta açılacak mı? 71 ilde okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada, çok başarılı bir koordinasyon var. 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor” dedi.

Deprem bölgesinden yürütülecek eğitim çalışmalarıyla ilgili ise “Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de” ifadelerini kullandı.

 

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