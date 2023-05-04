Okula silahlı saldırı: 7 öğretmen öldürüldü!
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine, bir okula düzenlenen silahlı saldırıda ilk 7 öğretmen hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine, bir okula düzenlenen silahlı saldırıda ilk 7 öğretmen hayatını kaybetti.
Ülkenin kuzeybatısındaki bağlı Paraçinar kentinde okulda sınav düzenlendiği sırada kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı yapıldı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 öğretmen hayatını kaybetti.
Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO