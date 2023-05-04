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Dünya Okula silahlı saldırı: 7 öğretmen öldürüldü!
Dünya

Okula silahlı saldırı: 7 öğretmen öldürüldü!

Yeniakit Publisher
2023-05-04 17:02:00 -
Okula silahlı saldırı: 7 öğretmen öldürüldü!

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine, bir okula düzenlenen silahlı saldırıda ilk 7 öğretmen hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine, bir okula düzenlenen silahlı saldırıda ilk 7 öğretmen hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeybatısındaki bağlı Paraçinar kentinde okulda sınav düzenlendiği sırada kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı yapıldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 öğretmen hayatını kaybetti.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. (İLKHA)
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