Okula ne zaman gidilecek? Okula hangi günlerde gidilecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarih ile ilgili bilgi verdi. Okullar ne zaman açılacak? MEB tarafından açıklanan takvimde 2020-2021 eğitim öğretim döneminin 31 Ağustos’ta başlayacağı açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Ziya Selçuk, "Bizim amacımız okulları açmak ve açacağız." dedi. Tüm olasılıkları masaya yatırdıklarını belirten Selçuk, dört farklı senaryoya göre hazırlıklarını tamamladıklarını kaydetti.

Okullar ne zaman açılacak?

MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak.

Ara tatil ne zaman?

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Selçuk, pandemi sürecinde aldıkları her kararda bir çocuğun geleceğine dokunduklarını bildiklerini söyledi. "Hiçbir öğretmenimizin, hiçbir çocuğumuzun riske gireceği bir duruma asla müsade etmeyiz. Bunun tartışılması bile söz konusu olmamalı" diyen Bakan Selçuk, karar almadan önce hekimlere hafta hafta danıştıklarını, diğer ülkelerdeki tabloları da günlük olarak izlediklerini anlattı.

Okula hangi günlerde gidilecek?

Bakan Ziya Selçuk, pandemi sürecinde eğitim sisteminin nasıl işleyeceğine yönelik 4 senaryo üzerinde çalıştıklarını anlattı. Bu senaryolardan birisinde okulların kısıtlamasız şekilde tamamen açık olması halinde neler yapılacağının ele alındığını belirten Selçuk, ikinci senaryoda okulların tamamen kapalı olduğunu, derslerin online olarak verilmeye devam edildiğini söyledi.

Üçüncü senaryoyu, "Seyreltilmiş" olarak tanımlayan Selçuk, bu senaryoda okulun belirli günlerde açık olması, sınıf mevcudunun farklı günlerde sınıfa gelmesi, ders saatinin azaltılması, müfredatın seyreltilmesi, derslerin bir kısmının okulda, bir kısmının evde online olarak izlenebilmesi gibi alternatiflerin yer aldığını kaydetti. Bakan Selçuk, Pazartesi, Salı bir kısım öğrenciler okula gider, Çarşamba günü okullar temizlenir. Perşembe ve Cuma günleri ise diğer öğrenciler okula gider. Böyle bir seneryonun da hayata geçirilebileceğini söyledi. Selçuk, dördüncü senaryonun ise sadece riskli illerde önlemlerin alınıp, kalanında kısıtlamasız sistemin uygulanması konusunun ele alındığını paylaştı.