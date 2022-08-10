2022-2023 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Aileler ise yeni eğitim öğretim yılı öncesinde bazı okulların bağış adı altında kayıt ücreti talep etmesinden şikayetçi. Peki, devlet okullarına bağış yapmak zorunlu mu?

Okul kayıt ücreti kaldırıldı mı? Kayıt ücreti isteyen okul nereye şikayet edilir?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul kayıt işlemi sırasında zorunlu kayıt ücreti ödemenin söz konusu olmadığını ifade etti. Bakan Özer, "Tüm kamuoyuna deklare ettik, tüm illerimizde il müdürlerimizi alarm durumuna getirdik. Kesinlikle okula kayıtlarda bağış alınmayacak. Bir veli isterse okulun güçlenmesi için okul aile birliğine bağış yapabilir ama kayıtla kesinlikle ilişkilendirilmeyecek. Allah'a şükür bu süreç de çok başarılı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında zorunlu bağış veya kayıt parası alındığına yönelik şikayetler üzerine 65 okulda başlatılan incelemelerin sürdüğünü ve sonucun kamuoyuyla paylaşılacağını bildirerek, "Nasıl yardımcı kaynakla ilgili problemi kökünden çözmüşsek, bağışla ilgili problemi de çözeceğiz" ifadesini kullandı.

Devlet okulu kayıt işlemleri sırasında ailelerden ücret talep eden okulların nereye nasıl şikayet edileceği ise merak konusu. Vatandaşlar kayıt ya da zorunlu bağış adı altında ücret talep eden okulları Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi “444 0 632” (444 0 MEB) danışma hattından şikayet edebiliyorlar.