  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Okuduğunuza inanamayacaksınız! O ülkede rıza yaşı daha yeni 16 oluyor
Dünya

Okuduğunuza inanamayacaksınız! O ülkede rıza yaşı daha yeni 16 oluyor

Filipinler'de çıkartılan yeni yasa ile cinsel ilişki için rıza yaşı 12'den 16'ya çıkartıldı. Yasada belirtilen "13 yaş istisnası" dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 18:20:00 - 2022-03-07 18:30:43
Okuduğunuza inanamayacaksınız! O ülkede rıza yaşı daha yeni 16 oluyor

Filipinler yayın organı Rappler ajansının haberine göre, ülkede cinsel ilişki için rıza yaşı 12'den 16'ya çıkartıldı. Haberde, yasanın tecavüze ve cinsel istismara karşı önlem olarak kabul edildiği belirtildi.

Duterte onayladı!

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, düzenlenen yeni yasayı imzalayarak kabul etti.

Bundan böyle ülkede, 16 yaşından küçük bir çocukla cinsel ilişkiye giren herhangi bir yetişkin tecavüzle suçlanacak.

Kanun, öte yandan, 16 yaşından küçüklerle cinsel ilişkisi olan kişileri, "taraflar arasındaki yaş farkının üç yıldan fazla olmadığı" durumlarda, taciz edici ve istismar edici olmaması kaydıyla cezai sorumluluktan muaf tutacak. Yasada belirtilen istisna, 13 yaşından küçük olunması durumunda ise geçerli sayılmayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay