Okuduğunuza inanamayacaksınız! O ülkede rıza yaşı daha yeni 16 oluyor

Filipinler yayın organı Rappler ajansının haberine göre, ülkede cinsel ilişki için rıza yaşı 12'den 16'ya çıkartıldı. Haberde, yasanın tecavüze ve cinsel istismara karşı önlem olarak kabul edildiği belirtildi.

Duterte onayladı!

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, düzenlenen yeni yasayı imzalayarak kabul etti.

Bundan böyle ülkede, 16 yaşından küçük bir çocukla cinsel ilişkiye giren herhangi bir yetişkin tecavüzle suçlanacak.

Kanun, öte yandan, 16 yaşından küçüklerle cinsel ilişkisi olan kişileri, "taraflar arasındaki yaş farkının üç yıldan fazla olmadığı" durumlarda, taciz edici ve istismar edici olmaması kaydıyla cezai sorumluluktan muaf tutacak. Yasada belirtilen istisna, 13 yaşından küçük olunması durumunda ise geçerli sayılmayacak.