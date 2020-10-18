Okçuluk: Açık Hava Türkiye Şampiyonası
Antalya'da 15 Ekim'de başlayan organizasyon tamamlandı
ANTALYA (AA) - Antalya'da 15 Ekim'de başlayan Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen organizasyon, 4 gün sürdü.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2020 faaliyet takviminde yer alan ve 68 kulüpten 93'ü kadın 213 sporcunun katıldığı şampiyonada dereceler şöyle oluştu:
- Klasik Yay
Kadınlar:
1- Assıya Yılmazer (Aksaray Okçuluk Spor Kulübü)
2- Fatma Buket Aycan (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)
3- Ezgi Başaran (İstanbul Ferdi)
Takımlar:
1- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (Aybüke Aktuna-Fatma Buket Aycan-Elif Deniz Haberal)
2- Okçular Vakfı Spor Kulübü (Zeren Demir-Eslem Nisa Demez-Şevval Yakupoğlu)
3- Göztepe Spor Kulübü (Yasemin Ecem Anagöz-Gülnaz Büşranur Coşkun-Sevcan Derin)
Erkekler:
1- Mete Gazoz (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)
2- Muhammed Abdullah Yıldırmış (Okçular Vakfı Spor Kulübü)
3- Ali Aydın (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)
Takımlar:
1- İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü (Ali Aydın-Samet Ak-Mete Gazoz)
2- Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü (Mustafa Buğrahan Çoban-Doğukan Göze-Arda Aldemir)
3- Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü (Erdem Sucu-Şahin Karaçolak-Bilgehan Kaplan)
- Makaralı Yay
Kadınlar:
1- Yeşim Bostan (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)
2- İpek Tomruk (Vedat Erbay Spor Akademisi)
3- Emine Rabia Oğuz (Okçular Vakfı Spor Kulübü)
Takımlar:
1- Muğla Büyükşehir Belediye Spor Kulübü (Sevda Yaka-Hazal Burun-Songül Lök)
2- Vedat Erbay Spor Akademisi (Ayşe Çelebi-Nehir Sarihan-İpek Tomruk)
3- Okçular Vakfı Spor Kulübü (Emine Rabia Oğuz-Hilal Hasoğlu-Beyzanur Şimşek)
Erkekler:
1- Evren Çağıran (Demka Okçuluk)
2- Muhammed Yetim (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)
3- Emircan Haney (Muğla Büyükşehir Belediye Spor Kulübü)
Takımlar:
1- Demka Okçuluk (Şahin Su-Evren Çağıran-Ata Deniz Kumbasar)
2- Okçular Vakfı Spor Kulübü (Demir Elmaağaçlı-Halit Ömer Dağ-Furkan Oruç)
3- Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü (Kubilay Özdemir-Emirhan Kısa-Samet Can Yakalı)