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Spor Okçuluk: Açık Hava Türkiye Şampiyonası
Spor

Okçuluk: Açık Hava Türkiye Şampiyonası

Antalya'da 15 Ekim'de başlayan organizasyon tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 17:52:37 -
Okçuluk: Açık Hava Türkiye Şampiyonası

ANTALYA (AA) - Antalya'da 15 Ekim'de başlayan Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen organizasyon, 4 gün sürdü.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2020 faaliyet takviminde yer alan ve 68 kulüpten 93'ü kadın 213 sporcunun katıldığı şampiyonada dereceler şöyle oluştu:

- Klasik Yay

Kadınlar:

1- Assıya Yılmazer (Aksaray Okçuluk Spor Kulübü)

2- Fatma Buket Aycan (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- Ezgi Başaran (İstanbul Ferdi)

Takımlar:

1- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (Aybüke Aktuna-Fatma Buket Aycan-Elif Deniz Haberal)

2- Okçular Vakfı Spor Kulübü (Zeren Demir-Eslem Nisa Demez-Şevval Yakupoğlu)

3- Göztepe Spor Kulübü (Yasemin Ecem Anagöz-Gülnaz Büşranur Coşkun-Sevcan Derin)

Erkekler:

1- Mete Gazoz (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)

2- Muhammed Abdullah Yıldırmış (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

3- Ali Aydın (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)

Takımlar:

1- İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü (Ali Aydın-Samet Ak-Mete Gazoz)

2- Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü (Mustafa Buğrahan Çoban-Doğukan Göze-Arda Aldemir)

3- Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü (Erdem Sucu-Şahin Karaçolak-Bilgehan Kaplan)

- Makaralı Yay

Kadınlar:

1- Yeşim Bostan (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2- İpek Tomruk (Vedat Erbay Spor Akademisi)

3- Emine Rabia Oğuz (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

Takımlar:

1- Muğla Büyükşehir Belediye Spor Kulübü (Sevda Yaka-Hazal Burun-Songül Lök)

2- Vedat Erbay Spor Akademisi (Ayşe Çelebi-Nehir Sarihan-İpek Tomruk)

3- Okçular Vakfı Spor Kulübü (Emine Rabia Oğuz-Hilal Hasoğlu-Beyzanur Şimşek)

Erkekler:

1- Evren Çağıran (Demka Okçuluk)

2- Muhammed Yetim (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- Emircan Haney (Muğla Büyükşehir Belediye Spor Kulübü)

Takımlar:

1- Demka Okçuluk (Şahin Su-Evren Çağıran-Ata Deniz Kumbasar)

2- Okçular Vakfı Spor Kulübü (Demir Elmaağaçlı-Halit Ömer Dağ-Furkan Oruç)

3- Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü (Kubilay Özdemir-Emirhan Kısa-Samet Can Yakalı)

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