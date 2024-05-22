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Yaşam Öğretmenin hamlesi öğrencinin hayatını kurtardı
Yaşam

Öğretmenin hamlesi öğrencinin hayatını kurtardı

Yeniakit Publisher
2024-05-22 23:32:00 - 2024-05-22 23:34:14

Bingöl merkeze bağlı köy okulunda bir öğretmen, boğazına leblebi kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Bingöl merkeze bağlı Borsa İstanbul Sarıçiçek Ortaokulu’nda müzik öğretmeni olan Nagihan Dürçek, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtaran öğretmeni, etrafına toplanan diğer öğrenciler alkışladı.

Öğretmenin bir hafta önce ilk yardım eğitimi aldığı öğrenildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müzik öğretmeni Nagihan Dürçek’in bir hafta önce ilkyardım eğitimi aldığı belirtilerek, "Borsa İstanbul Sarıçiçek Ortaokulu Müzik öğretmeni Nagihan Dürçek nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı. İlkyardım eğitimi aldıktan sonraki hafta ilk nöbetinde yemek borusuna leblebi kaçan öğrencisine Heimlich manevrası uygulayarak hayatını kurtaran Nagihan Dürçek öğretmenimize teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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