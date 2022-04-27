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Yerel Odun kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Yerel

Odun kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde odun kavgası nedeniyle komşusunu bıçaklayarak öldüren şahıs, saklandığı evde yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 20:30:00 -
Odun kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişi odun yüzünden tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ömer Arıcı (62), komşusu Ş. S. tarafından ekmek bıçağı ile bıçaklanmak suretiyle ağır yaralandı. Yaralı adamı yerde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Ömer Arıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Saklandığı evde yakalandı

Komşusunu bıçaklayan kişi saklandığı evinde olayda kullandığı bıçakla yakalandı. Olaya şahit olan komşuları ise, iki kişi arasında odun alınması nedeniyle tartışma yaşandığını, tartışmanın ardından şahsın komşusunu bıçakladığını belirtti.

Öte yandan cinayet şüphesi ile gözaltına alınan şahsın yapılan incelemesinde zihinsel ve bedensel engelli raporu olduğu belirlendi.

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