ODTÜ 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları
Eğitim ve öğretim döneminin sonuna yavaş yavaş gelmek üzereyiz. Bu sebeple üniversite taban puanları ve kontenjan sayısı öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Peki, ODTÜ 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları nelerdir?
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, zamanın Türkiye Başbakanı Adnan Menderes, Karayolları Genel Müdürü Vecdi Diker ve bir grup akademisyen tarafından Ankara’da kurulmuş devlet üniversitesidir. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının 1. Oturum olan (TYT) 26 Haziran’da yapılacak.
ODTÜ taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…
YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?
TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.
AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.
YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.