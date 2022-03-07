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Dünya Odessa'da siren sesleri yeniden yükseldi! Halk sığınaklara indi
Dünya

Odessa'da siren sesleri yeniden yükseldi! Halk sığınaklara indi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken liman kenti Odessa'da siren sesleri yeniden duyulmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 16:42:00 - 2022-03-07 16:53:04

Rusya’nın saldırısı altındaki Ukrayna’nın Karadeniz kıyısında bulunan liman kenti Odessa’da siren sesleri duyulmaya başlandı.

Rusya’nın Ukrayna saldırıları 12. gününde devam ederken, Ukrayna’nın liman şehri Odessa’da yerel saatle 14:00 sıralarında siren sesleri duyuldu. Ukrayna ordusuna ait hava savunma sistemlerinin Odessa açıklarında tespit ettiği kimliği belirsiz hava aracını imha etmesinin ardından, patlamalar nedeniyle şehir merkezinde kısa süreli panik yaşandı.

 

Halk sığınaklara indi

Odessa halkı, siren sesleri sonrası sığınaklara indi.

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