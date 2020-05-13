Ödemeler dengesi (2)
Merkez Bankası verilerine göre, mart ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 796 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler martta 796 milyon dolar oldu.
TCMB tarafından Mart 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler martta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 14 milyon dolar azalarak 796 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde portföy yatırımları 5 milyar 498 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, mart ayında yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 63 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 2 milyar 118 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili mart ayında diğer sektörler 81 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlar altında, mart ayında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 644 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2 milyar 565 milyon dolar net azalış kaydetti.
Bu dönemde, yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar 460 milyon dolar, genel hükümet 109 milyon dolar ve diğer sektörler 3 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde ise mart ayında 16 milyar 589 milyon dolar net azalış gözlendi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
|2019 Ocak-Mart
|2020 Mart
|2020 Ocak-Mart
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-416
|-4.923
|-7.644
|1.
|İhracat
|44.849
|13.473
|43.042
|2.
|İthalat
|47.567
|17.762
|52.534
|Mal Dengesi
|-2.718
|-4.289
|-9.492
|3.
|Hizmet Gelirleri
|11.010
|2.902
|10.863
|4.
|Hizmet Giderleri
|6.574
|2.167
|6.607
|Mal ve Hizmet Dengesi
|1.718
|-3.554
|-5.236
|5.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|1.607
|495
|1.637
|6.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|3.914
|1.667
|3.871
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-589
|-4.726
|-7.470
|7.
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|173
|-197
|-174
|B.
|SERMAYE HESABI
|26
|-3
|-13
|C.
|FİNANS HESABI
|-4.716
|7.676
|5.993
|8.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|496
|178
|545
|9.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|2.493
|974
|2.582
|10.
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|-138
|2.192
|3.386
|11.
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|8.564
|-3.306
|-2.952
|11.1.
|Hisse Senetleri
|882
|-1.063
|-2.083
|11.2.
|Borç Senetleri
|7.682
|-2.243
|-869
|12.
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|9.580
|-856
|-2.065
|12.1.
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|12.2.
|Genel Hükümet
|1
|-1
|12
|12.3.
|Bankalar
|7.525
|-500
|-1.753
|12.4.
|Diğer Sektörler
|2.054
|-355
|-324
|13.
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|3.597
|-3.830
|-3.757
|13.1.
|Merkez Bankası
|-28
|-5
|-4
|13.2.
|Genel Hükümet
|-123
|-109
|-67
|13.3.
|Bankalar
|-248
|-3.020
|-1.065
|13.4.
|Diğer Sektörler
|3.996
|-696
|-2.621
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|4.326
|-12.602
|-13.650
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|-1.243
|-3.987
|-2.873
|GENEL DENGE
|-3.083
|16.589
|16.523
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|3.083
|-16.589
|-16.523
|14.
|Resmi Rezervler
|3.083
|-16.589
|-16.523
|15.
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
(Bitti)