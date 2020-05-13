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Ekonomi

Ödemeler bayram öncesi yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısının ardından maaş müjdesi verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:31:00 -
Ödemeler bayram öncesi yapılacak

 “Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs’tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Yükseköğrenim öğrencilerimizin 6 Haziran’da yapılacak burs ve kredi ödemelerini, 19 Mayıs’tan başlatıp bayrama kadar tamamlayacağız. Aynı şekilde mayıs ayı işsizlik ödemelerini de öne çektik. Salgın kapsamında hazırladığımız sosyal destek programının ilk iki fazında 4,4 milyon vatandaşımıza biner lira nakit desteği verdik.

Özellikle salgın tedbirleri sebebiyle işsiz kalan vatandaşlarımıza yönelik 3. faz nakit desteği programında da ödemeler başladı. Bu kapsamdaki ödeme yapılan kişi sayısı 900 bini buldu. Sadece ramazan ayı yardımları için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza yarım milyar lirayı aşkın kaynak aktardık.”

 

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