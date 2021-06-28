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Yerel Odasına giren ekipler cansız bedenini buldu
Yerel

Odasına giren ekipler cansız bedenini buldu

Bir pansiyonda yaşayan şahıs, uzun süre odasından çıkmayınca ekipler odasına girdi. Şahsın cansız bedeni bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 16:01:00 -
Odasına giren ekipler cansız bedenini buldu

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.00 sırasında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi, Elmalı Mahallesi, 13 Sokak’taki bir pansiyonda meydana geldi.

Yaklaşık 1.5 yıldır pansiyonda kalan ve yeğeninin gönderdiği para ile geçimini sağlayan Sefa Bahri Bayrakçeken’den (63) bir süredir haber alamayan görevliler odaya girdi. Bayrakçeken’in yerde hareketsiz yattığını gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla pansiyona gelen sağlık ekipleri Bayrakçeken’in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Bayrakçeken’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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