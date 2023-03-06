Oda kokusu nasıl yapılır? Dikkat: Tam anlamıyla kalıcı evde koku yapımı! Yeni misler gibi odaya çeken koku

İhtiyacımız olan ilk şey sprey şişesi

Su

30 damla portakal yağı

30 damla limon yağı

Karbonat

Sprey şişesinin içine suyu doldurun ve suyun içine 1 çay kaşığı karbonat ekleyin. Sonrasında ise 30 damla portakal yağı ve 30 damla limon yağını ekleyin. Sprey şişesini çalkalayın ve parfümünüz hazır olsun.

1 adet limon

1 adet çubuk vanilya

2 adet kuru karanfil

1litre su ( 4 su bardağı )

Limonu küçük dilimler halinde kesin ve dilimlediğiniz limonları çubuk vanilya, çubuk tarçın ve 2 adet karanfille birlikte 1 litre suyun içine atın. Bu yaptığınız karışımı kısık ateşte kaynatın. Böylece hoş koku bütün eve dağılmış olacaktır. Bu yaptığınız karışımı küçük bir sprey şişesine de koyabilirsiniz.

Kalıcı oda parfümü nasıl yapılır?

2 bardak su

2 adet elma kabuğu

2 adet limon kabuğu

Yaş nane ( 1 tutam )

Fesleğen ( 1 tutam )

Tarçın ( 1 çay kaşığı )

Elma sirkesi ( 1 tatlı kaşığı )

2 su bardağı suya 2 adet elma kabuğunuzu ve 2 adet limon kabuğunuzu koyun. 1 tutam nane, fesleğen ve 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı ise elma sirkenizi, yarım bardak limonun suyunu katın. Tüm bu malzemeleri bir kap içerisine koyun ve kaynayana kadar bekleyin. Süzdükten sonra sprey kabına dökün.



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1 adet limon

Vanilya ( 1 çay kaşığı )

5-6 dal biberiye

1 litre su ( 4 su bardağı )

Bir kabın içerisine 1 litre suyu, 1 adet limonu dilimleyin ve kabın içerisine koyun. Biberiyeleri de ilave ettikten sonra 1 çay kaşığı vanilyayı da ekleyin. Sonrasında ise bu kabı karıştırın ve ocak üstüne koyun. Kaynadıktan sonra odaya çok hoş kokular verecektir. Evinizde sürekli olarak bu kokuyu aynı şekilde kullanabilirsiniz.

Evde koku yapımı

Yapılışı:

Sprey şişenin içine suyu doldurun.

Suyun üzerine karbonatı ilave edin ve şişeyi iyice karıştırın.

Son olarak suyun içine aldığınız aromatik yağdan 10 – 15 damla damlatın. Hepsi bu kadar, spreyiniz hazır.

İstediğiniz zaman spreyi sıkarak evinizin mis gibi kokmasını sağlayabilirsiniz.

Yumuşatıcıdan oda parfümü Yapımı: Yumuşatıcımızı, karbonat ve sıcak su ile berabar sprey şişemizin içine yukarıda belirtilen ölçeklerde koyalım ve iyice çalkalayalım. Biraz soğumasını bekledikten sonra ev yapımı oda spreyimiz kullanıma hazırdır. Özelikle kumaş yüzeylerde kalıcı etkisiyle ferahlığını çok net hissedeceksiniz.



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