Altın fiyatları ne kadar? Altında yükselişe geçti: 6 Mart Pazartesi günü kuyumcu, güncel altının fiyatları! Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, ' Altın ne kadar oldu? 6 Mart 2023 altın gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde... Altın fiyatları 2023 kazançlarını geri vermesinin ardından toparlanmaya başladı. Bu hafta ise piyasaları kritik iki gelişme bekliyor. Cuma günü açıklanacak olan ABD Şubat ayı istihdam raporu iş gücü piyasasının gücüne daha fazla ışık tutacak.

Bunun yanısıra yatırımcılar, faiz oranlarının gelecekteki seyrine ilişkin yeni bilgiler için ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba günü Kongre'de vereceği ifadeyi izleyecek.

Piyasanın Cuma gününe kadar dalgalı bir seyir izleyebileceğini söyleyen analistler, bu gelişmeleri takip eden bir risk rallisinin dolara zarar vererek altını yükseltebileceğinin altını çiziyorlar.

Tüm bu gelişmeleri bekleyen altın fiyatları ise yeni haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Önceki hafta Dolar endeksi gördüğü 105 seviyesinden tekrar 104 seviyesine doğru geriledi ve yukarı ivmenin yerini yatay ve sakin bir seyir aldı. Bu durum 1805 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın fiyatında yukarı tepkiye neden oldu. Ons altın fiyatı bugün 1860 dolardan işlem görüyor. Dünyaca ünlü milyarder altın tahminini duyurdu: Amerikalı iş insanı ve yazar Robert Kiyosaki, altın ve gümüş fiyatlarının rekor seviyelere çıkacağını söyledi.

6 MART 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

6 Mart Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gram altın alış: 1.124,41

Gram altın satış: 1.124,60

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.866,00

Çeyrek altın satış: 1.881,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.733,00

Yarım altın satış: 3.762,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.443,00

Tam altın satış: 7.494,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.602,00

Cumhuriyet altını satış: 7.716,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.641,00

Ata altın satış: 7.687,00

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan uzmanlar, yükselişin 1870 seviyelerinin daha yukarısına devam etmesini beklemediklerini dile getirirken, bu seviyelere çıkış olması durumunda ise tekrar aşağı yönlü bir düzeltme gelebileceğini ifade ediyor.

Altın fiyatlarında şimdilik, “1805 seviyeleri alım için, 1870 seviyeleri satım için uygun görünüyor” diyorlar.



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