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Teknoloji WhatsApp, AB kurallarına uymayı kabul etti: bilgilendirme kararı dikkat çekti! O gizlilik politikası...
Teknoloji

WhatsApp, AB kurallarına uymayı kabul etti: bilgilendirme kararı dikkat çekti! O gizlilik politikası...

Avrupa Birliği (AB), mobil mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp'ın hizmet koşullarındaki değişiklikler konusunda daha şeffaf olmayı taahhüt ettiğini bildirdi. Bu heyecanlandıran hamle çıkışı çok konuşulacak çünkü bilgileri güncelleyecek. Temel dijital alışkanlıkları ve akıllı ev cihazlarının kullanımını ve akıllı cihazlarda güvenliğe çok önemli. Yapılan büyük kritik bu değişiklik hareketi Türkiye ve dünya ülkelerindeki kullanıcıları çok etkileyecek...

Yeniakit Publisher
2023-03-06 16:04:00 - 2023-03-06 16:50:41
WhatsApp, AB kurallarına uymayı kabul etti: bilgilendirme kararı dikkat çekti! O gizlilik politikası...

AB Komisyonu, üye ülke tüketici kurumları ve WhatsApp arasında gerçekleştirilen diyaloğun ardından uygulamanın, kullanıcıları daha iyi bilgilendirmeyi ve sözleşme güncellemeleri konusunda kullanıcıların tercihlerine saygı göstermeyi kabul ettiğini açıkladı. Konuya ilişkin veri sorumlusundan alınan savunma yazıları ve bununla bağlantılı olarak Gizlilik Politikası ve Hizmet Koşullarında değişiklik.

WhatsApp kabul etti: AB kurallarına uyacak

WhatsApp'ın heyecanlandıran hamle sonrası kullanıcıların kabul etmemeleri halinde güncellemeleri reddetmelerini kolaylaştıracağına işaret edilen açıklamada, şirketin kullanıcıları güncelleme reddi halinde hizmete erişimin biteceği durumlarda da açıkça bilgilendireceği kaydedildi. Whatsapp, dünyada milyarlarca kişi tarafından kullanılsa da tek alternatif değil en çok tercih edilenlerin en başında geliyor

Açıklamada, WhatsApp'ın kullanıcıların kişisel verilerini reklam veya diğer amaçlarla Facebook dahil diğer Meta şirketleriyle veya üçüncü taraflarla paylaşmayacağına dikkati çekildi.

- SÜREÇ HAKKINDA NE OLMUŞTU?

AB Komisyonu ve AB ülkelerinin tüketici koruma makamları, geçen yıl WhatsApp'a kullanıcıların kişisel verilerinin kullanımı konusunda bir uyarı mektubu göndermişti.

WhatsApp'a gönderilen mektupta, şirketten 2021'de hizmet koşulları ve gizlilik politikası hakkında yaptığı değişikliklere açıklık getirmesi istenmişti.
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AB, WhatsApp'ın değişikliklerinin Birliğin tüketici koruma kanununa uygun olduğunun garanti edilmesini talep etmişti.

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp uygulaması, 4 Ocak 2021'de birçok ülkede yeni "kullanıcı hizmet koşulları ve gizlilik ilkesi" sunmuştu. Bildirimlerle tüm kullanıcılara giden sözleşmeyi kabul etmeyenlerin 8 Şubat 2021'den itibaren uygulamayı kullanamayacağı açıklanmıştı. Kaspersky araştırmacıları temel dijital alışkanlıkları ve akıllı ev cihazlarının kullanımını araştırdığı küresel bir anket yayınladı. Ve sonrasında çok kritik uyarı gelmişti.

Sözleşmedeki birçok madde ise tepkilere neden olmuştu. Bunların başında kullanıcıların kişisel verilerini Facebook ile paylaşma zorunluluğu geliyordu. WhatsApp uygulamasının kullanıcılarını "kabul etmeye zorladığı" sözleşmenin, Avrupa'da geçerli olmadığı belirtilmişti. Uygulama, AB ülkelerindeki kullanıcıları için farklı bir hizmet sözleşmesi sunmuştu.

Öte yandan WhatsApp, bazı akıllı telefon modellerinin üzerini tek tek çizdi ve artık bu telefonlarda mesajlaşma uygulaması çalışmayacak. O liste  şöyle;

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Xcover 2
Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

iPhone 5S

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus
Lenovo A820

Sony Xperia M

ZTE V956ZTE UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo


LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6 LG Enact

LG Lucid 2LG Optimus F7

 

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