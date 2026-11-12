Yaycı Paşa’dan Haluk Bilginer’e 'Türkiye Sineması' tepkisi: Dilin Türkçe mi Türkiyece mi?

Osman YILMAZ / İSTANBUL

Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, Haluk Bilginer’in “Türk sinemasına Türkiye sineması diyelim. Türk sineması bana doğru gelmiyor” ifadesini eleştirdi. Bilginer’e doğrudan seslenen Yaycı, sanatçının başka ülkelerin sinemaları için ulusal kimlikleri esas alan ifadeler kullanırken Türk sineması söz konusu olduğunda farklı bir yaklaşım sergilemesindeki çelişkiye dikkat çekti.

BU ÇELİŞKİNİN NEDENİ NEDİR?

Yaycı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sayın Haluk Bilginer, ‘Türk sineması’ ifadesi size doğru gelmiyormuş. Bana da sizin bu itirazınız doğru gelmiyor. Sizin ağzınızdan Fransız, Amerikan, İngiliz, İtalyan sineması lafları işittiğimizi hatırlar gibiyim. İtalya, Amerika, İngiltere, Fransa sineması dediğinizi ise hiç hatırlamıyorum. Bu çelişkinin sebebi nedir acaba?”

TÜRK KÜLTÜRÜNÜN HAFIZASI BUGÜNKÜ SINIRLARDAN GENİŞTİR

Türklüğün ve Türk kültürünün tarihsel derinliğine dikkat çeken Yaycı, Türk tarihinin, edebiyatının ve sanatının yalnızca bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırlarıyla değerlendirilemeyeceğini belirtti. Yunus Emre ve Dede Korkut örneklerini veren Yaycı, “Türklük, Türk tarihi, Türk sineması, Türk edebiyatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk mutfağı ne Türkiye ile ne de şimdiki zaman ile sınırlıdır! Yunus Emre’nin dili Türkçedir. Dede Korkut, Türk edebiyatının eseridir. Her ikisi de bugünkü sınırlar çizilmeden yüzyıllar önce bu kültürün parçasıydı. Türk kültürünün hafızası bugünkü sınırlardan geniş, bugünkü devletten eskidir. Türklük bir millî kimliktir, sanat da bu kimliğin bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

DİLİNİZ TÜRKÇE Mİ, TÜRKİYECE Mİ?

Açıklamasının sonunda Haluk Bilginer’e millî kimlik ve dil üzerinden sorular yönelten Cihat Yaycı, “Sizin millî kimliğiniz nedir? Memleketinizi ya da ülkenizi sormuyorum. Diliniz nedir? Türkçe mi, Türkiyece mi?” şeklinde tepki gösterdi.