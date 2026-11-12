Gazzeli bebek çadırda donarak can verdi!

Bölgede binlerce çadırı su basarken temel ihtiyaç maddelerine erişim her geçen gün zorlaşıyor.

Yeterli barınma imkanlarının bulunmaması özellikle çocukları, yaşlıları ve hastaları tehlike altında bırakıyor.

Bölgede son olarak şiddetli soğuklar sebebiyle bir bebeğin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Mevasi bölgesinde bir bebek şiddetli soğuk sebebiyle can verdi. Ailesi bölgedeki bir çadırda yaşayan bebeğin soğuğa dayanamadığı ve hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail'in üç yıldır devam eden soykırım savaşı Gazze'deki yapıların yüzde 80'inden fazlasını yıkarak yüz binlerce sivili dayanıksız çadırlara ya da aşırı kalabalık derme çatma barınaklara sığınmak zorunda bıraktı.

Geçtiğimiz kış mevsimlerinde de çoğu bebek olmak üzere birçok Gazzeli sivil şiddetli soğuklar sebebiyle hayatını kaybetmişti.

Barınma ve ısınma imkanlarının bulunmaması, havaların soğuduğu bölgede hayati riskleri daha da artırıyor.

Kaynak: Mepa News