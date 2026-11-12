Direksiyonda kimse yok! Yolcuları kendi kendine taşıyacak: Çin izni verdi

Otomobil teknolojisinde yaşanan gelişmeler, ulaşım alışkanlıklarını kökten değiştirmeye hazırlanıyor. Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi XPeng, insan müdahalesine ihtiyaç duymadan hareket edebilen robot taksi projesinde önemli bir aşamaya ulaştı.

Şirketin geliştirdiği XPeng YOYO isimli sürücüsüz taksi, Çin'in Guangzhou kentinde gerçek trafik koşullarında denenmeye başlandı. Mayıs 2026'da üretim hattından çıkan araç, ekim ayında da yolcu taşımaya yönelik gösterim faaliyetleri için resmî izin aldı.

DİREKSİYONDA SÜRÜCÜ OLMADAN YOL ALIYOR!

XPeng'in GX platformu üzerine geliştirilen robot taksi, dördüncü seviye (L4) otonom sürüş teknolojisine sahip olacak şekilde tasarlandı.

Bu teknoloji sayesinde araç, belirlenmiş çalışma koşulları içerisinde direksiyon, gaz ve fren kontrolünü kendi başına gerçekleştirebiliyor.

Gelişmiş kameralar ve yapay zekâ sistemiyle çevresindeki araçları, yayaları ve trafik işaretlerini algılayan robot taksi, yolculuğunu sürücü müdahalesi olmadan tamamlamayı hedefliyor.

XPeng, ağustos ayında belirli yollarda sürücü koltuğunda güvenlik görevlisi bulunmadan test yapma izni de almıştı.

DÖRT YAPAY ZEKÂ ÇİPİYLE ÇALIŞIYOR

Yeni nesil aracın en dikkat çekici özelliklerinden biri, gelişmiş bilgi işlem altyapısı.

XPeng YOYO'da şirket tarafından geliştirilen dört adet Turing yapay zekâ çipi bulunuyor.

Bu çiplerin toplam işlem kapasitesi 3.000 TOPS seviyesine ulaşıyor. Araç, VLA 2.0 adı verilen yapay zekâ modeli sayesinde çevresinden aldığı görüntüleri analiz ederek sürüş kararlarını oluşturuyor.

Şirketin açıklamasına göre sistem, bazı rakiplerinden farklı olarak LiDAR adı verilen lazer tabanlı algılama teknolojisine veya yüksek çözünürlüklü haritalara ihtiyaç duymuyor.

YOLCU BİNMEDEN KLİMA BİLE AYARLANABİLİYOR

Robot taksinin sunduğu özellikler yalnızca sürücüsüz hareket etmesiyle sınırlı değil.

Araçta konforlu koltuklar, eğlence ekranları, sesli komut sistemi ve özel camlar bulunuyor.

Yolcular, aracı çağırırken kabin sıcaklığını önceden ayarlayabiliyor. Hatta araç içerisindeki koku sistemini bile yolculuk başlamadan çalıştırabiliyor.

Böylece taksinin yolcuyu almaya geldiği sırada kabin koşullarının önceden hazırlanması amaçlanıyor.

ÇİN'DEN SÜRÜCÜSÜZ TAKSİYE RESMÎ İZİN

XPeng'in robot taksi projesinde en önemli gelişmelerden biri 26 Ekim 2026 tarihinde yaşandı.

Şirket, Guangzhou kentinde L4 seviyesindeki sürücüsüz taksileriyle gösterim amaçlı yolcu taşıma faaliyetleri gerçekleştirebilmek için resmî onay aldı.

YOYO isimli hizmet, ilk aşamada davet koduyla sisteme katılan kullanıcıların erişimine açılıyor.

Şirket, böylece yalnızca aracın sürüş kabiliyetini değil, yolcu çağırma, araç yönlendirme, yolcu alma ve yolculuğu tamamlama süreçlerini de gerçek koşullarda deniyor.

2027'DE GÜVENLİK GÖREVLİSİ DE OLMAYACAK!

XPeng'in hedefi, 2027 yılının başlarında araç içerisinde güvenlik görevlisi bulunmadan tamamen otonom yolcu taşımacılığına geçmek.

Ancak bu hedefin gerçekleşmesi, testlerin sonuçlarına ve ilgili izin süreçlerine bağlı olacak.

Şirket ayrıca sürücüsüz taksi teknolojisini farklı ülkelerde kullanıma sunabilmek amacıyla uluslararası iş birlikleri üzerinde çalışıyor.

PEKİ, TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

XPeng'in sürücüsüz taksi hizmetini Türkiye'de başlatacağına ilişkin henüz resmî bir açıklama bulunmuyor.

Bununla birlikte, özellikle İstanbul gibi trafik yoğunluğunun yüksek olduğu büyükşehirlerde sürücüsüz araçların gelecekte nasıl kullanılacağı merak konusu.

Robot taksilerin yaygınlaşması için yalnızca teknolojinin geliştirilmesi yeterli değil. Trafik mevzuatı, sigorta, yolcu güvenliği ve otonom araçların kullanımına ilişkin yasal düzenlemelerin de tamamlanması gerekiyor.