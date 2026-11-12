AYM’nin kapısına dadandılar! Fon krizinin çözümüne Yeni Parti takozluğu

Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, beraberindeki milletvekilleri ve bazı fon mağdurları ile birlikte geldiği AYM'ye başvuru dilekçesini sunmasının ardından, gazetecilere açıklama yaptı. Günaydın, düzenlemeye ilişkin, şunları söyledi: “17 Eylül'de patlayan bu skandalın yasal düzenlemesi için 27 Ekim'e kadar beklediler. 27 Ekim'de 9 maddelik bir düzenlemeyi TBMM'ye getirdiler. Tam da beklediğimiz gibi gece yarısı önergeleriyle yasanın içeriğini Plan Bütçe Komisyonu'nda geçenden çok daha olumsuz bir noktaya doğru çekme gayreti içine girdiler. Örneğin gece 22.30'da getirdikleri bir düzenleme ile Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu İşlem Blokajı Alt Hesabı (PBLK) mağdurlarının tamamını kapsam dışına bırakan bir düzenleme yaptılar.”

250 BİN MAĞDURUN ALACAĞI VAR

“Bunun içeriğini sorduğumuzda, son derece doğal bir düzenleme olduğunu ifade ettiler. Hazine bürokratları teknik olmanın verdiği sorumlulukla 250 bin insanı ilgilendiren bir olumsuz düzenlemenin geldiğini bize ifade ettiler. 250 bin PBLK mağdurunun alacağına çöktüler. 1-16 Eylül tarihleri arasında 440 kişi 401 milyar lirasını almış ve kaçmış. Savcılık diyor ki; 'Fon yöneticileri ile şüpheliler arasında sürekli bir iletişim olduğu tespit edilmiştir. İçeriden bunlara bilgi aktarıldığı tespit edilmiştir.' Daha önemli bir bulgu var. 15-16-17 Eylül'de emir verenlerin talimatları uygulanmazken, SPK'nın 79’uncu maddesi uyarınca takasın kesinliği ilkesi açıkça ihlal edilirken; Fatma Betül Sayan Kaya 16 Eylül günü 2 milyar 200 milyon lirasını cebine koymuş gitmiş."

Düzenlemenin o gün TBMM'de geçmemesi için bütün muhalefet partilerinin ellerinden geleni yaptığını belirten Günaydın, "Ancak AKP, MHP çoğunluğuyla ve onların oyuyla bu düzenleme geçti. Biz bugün AYM’ye bu haksız düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için başvurduk" dedi.