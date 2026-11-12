Maaş ve ikramiye isyanı büyüyor: Bartın’da 70 madenci kendini ocağa kapattı!

İçeri alınmamalarına ve maaşların ödenmemesine tepki gösteren maden işçileri, ocak önünde yaptıkları açıklamada ise ocak yöneticilerinin kendilerine yılbaşına kadar da para alamayacakları söylendiğini kaydetti. Madenciler, aylardır ödenmeyen maaşlar nedeniyle icralık olduklarını ve maaşlar yatana kadar eyleme devam edeceklerini kaydetti.