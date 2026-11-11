KYK yurtlarında yeni dönem! Bunu yapan öğrenciler yurttan çıkarılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, öğrenci yurtlarında güvenliğin artırılması ve kişisel verilerin korunması amacıyla yönetmelikte değişikliğe gitti.

Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan hukuka aykırı paylaşımlar ve öğrencilerin yurda giriş durumlarının takibine ilişkin yeni kurallar yürürlüğe girdi.

İZİNSİZ GÖRÜNTÜ PAYLAŞANLARA AĞIR CEZA

NTV'nin aktardığı düzenlemeye göre, yurtlarda kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü, ses veya kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kaydedilmesi, paylaşılması, yayılması ya da dijital ortamlarda erişime açılması ağır disiplin suçları kapsamına alındı.

Bu tür ihlallerde bulunan öğrencilere, fiilin niteliğine göre yurttan uzaklaştırma veya yurttan kesin çıkarma cezası uygulanabilecek.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ KORUNACAK

Yeni yönetmelikte cinsel taciz, cinsel saldırı niteliğindeki davranışlar ve kişilerin özel yaşamını ihlal eden eylemlere yönelik yaptırımlar da netleştirildi.

Söz konusu fiiller, yurttan çıkarma cezasına neden olabilecek disiplin ihlalleri arasında düzenlendi.

YURDA GİRMEYEN ÖĞRENCİNİN YAKINLARINA BİLDİRİM

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer maddesi ise öğrencilerin yurda girişlerinin takip edilmesiyle ilgili oldu.

Buna göre, izinli olmadığı hâlde yurda giriş yapmayan ve makul süre içerisinde kendisine ulaşılamayan öğrencilerin durumu Bakanlığın bilişim sistemi üzerinden yakınlarına bildirilecek.

REŞİT ÖĞRENCİLER İÇİN FARKLI UYGULAMA

Bildirim sisteminde öğrencilerin yaş durumları esas alınacak.

18 yaşından küçük öğrencilerin yurda giriş yapmaması ve kendilerine ulaşılamaması durumunda velilerine bilgi verilecek.

18 yaşını doldurmuş öğrenciler için ise bildirim, yurt kaydı sırasında beyan ettikleri irtibat kişilerine otomatik olarak gönderilecek.

Yeni uygulamayla birlikte KYK yurtlarında hem öğrencilerin güvenliğine yönelik takip süreçleri hem de özel hayatın gizliliğini koruyan disiplin hükümleri yeniden düzenlenmiş oldu.