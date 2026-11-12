Muhalif vekillerin çirkin tavrına Tayyar’dan çözüm önerisi! ‘Madem ki siyasi nezaket yok şu tokalaşma işi bitsin artık!’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na bakanlıklarının bütçe sunumu için gelen bakanlarla tokalaşmayan muhalif milletvekilleri nezaketsizlikleriyle tepki çekti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan Milli Eğitim Bakanlığı 2027 yılı bütçe görüşmeleri sırasında DEM Partili Özgül Saki ve Kezban Konukçu ile Yeni Partili Tahsin Ocaklı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in elini sıkmayarak büyük bir nezaketsizliğe imza atmışlardı. Bakan Tekin’in ise “Elimi sıkmadığınız için ben nasıl yaşayacağım acaba” sözleri nezaketsiz vekillere sağlam bir kapak olmuştu.

“ARTIK ŞU TOKALAŞMA İŞİ BİTSİN, GİTSİN”

AK Partili eski vekillerden Gazeteci Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede; “Bence artık şu tokalaşma işi bitsin, gitsin. Madem kimi muhalif vekiller asgari nezakete uymuyor, tokalaşmamayı nezaketsizlik değil eylem olarak değerlendiriyor, uzatmayalım bence. Bakan salonu selamlasın, yerine otursun, muhalifler ne yapacaklarsa kendi kendilerine yapsınlar. Bu arada cevap da okkalı olmuş” görüşünü kaydetti.