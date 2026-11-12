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Gündem Meclis’te görüştüler! Kurtulmuş’tan Bahçeli'ye ziyaret
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Meclis’te görüştüler! Kurtulmuş’tan Bahçeli'ye ziyaret

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Meclis’te görüştüler! Kurtulmuş’tan Bahçeli'ye ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’te görüştü.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin MHP Lideri Bahçeli’ye ziyarette bulundu.

Bahçeli'nin Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak "izleme komisyonu" hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

PARTİ GRUPLARIYLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Kurtulmuş, ziyaret programı kapsamında önceki gün CHP ve Yeni Yol gruplarıyla, dün ise DEM Parti ve AK Parti gruplarıyla görüşmüştü.

Meclis’te ‘Terörsüz Türkiye’ mesaisi
Meclis’te ‘Terörsüz Türkiye’ mesaisi

Siyaset

Meclis’te ‘Terörsüz Türkiye’ mesaisi

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