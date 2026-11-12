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Dünya ABD'nin ilk Müslüman senatörü Sayed: Kur'an’ın ilk nüshası üzerine yemin edeceğim
Dünya

ABD'nin ilk Müslüman senatörü Sayed: Kur'an’ın ilk nüshası üzerine yemin edeceğim

Yeniakit Publisher
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ABD'nin ilk Müslüman senatörü Sayed: Kur'an’ın ilk nüshası üzerine yemin edeceğim

ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde ülke tarihinin ilk Müslüman senatörü seçilen Mısır kökenli Abdul el-Sayed, senatörlük yeminini Kur'an-ı Kerim üzerine yapacağını belirterek “Michigan Üniversitesi'nde Kur'an-ı Kerim’in ilk nüshasının bulunduğu belirtiliyor. Onu tercih edeceğim” dedi.

Ulusal Kamu Radyosu'nda (NPR) yayımlanan bir programa konuk olan Demokrat Partili Sayed, ara seçimlerin ardından gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Sayed, senatörlük yeminine dair "Kur'an üzerine yemin edeceğim. Thomas Jefferson'a ait bir Kur'an nüshası vardı. Keith Ellison Kongre'de yemin ederken bu Kur'an üzerine yemin etti. Michigan Üniversitesi'nde de ilk Kur'an nüshasının bulunduğu belirtiliyor. Çok eski ve tercih bu olabilir." ifadesini kullandı.

TRUMP ZEKİ BİRİYMİŞ GİBİ DAVRANMAYACAĞIM

Sayed, ara seçimlerden önce Demokratlar kazanırsa "her şeyi veto edeceğini" söyleyen Başkan Donald Trump'a tepki gösterdi.

Seçim döneminde vadettiği sağlık yasası konusunda Trump'a meydan okuyan Sayed, Demokratların sağlık yasasını Kongre'den geçirmesi ve Trump'ın bunu veto etmesi durumunda, partisinin halk için çalışmak istediğini göstermiş olacağını savundu.

Sayed, Trump'ın ciddi olmaya ve Amerikan halkı için bir şeyler yapmaya başlamak istemesi halinde bu durumun "harika" olacağını vurgulayarak "Bu arada ben, bu adam bir şekilde zekiymiş gibi davranmayacağım. Bu adamın bir stratejisi varmış ya da bir şekilde parlakmış gibi de göstermeyeceğim" diye konuştu.

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Yorumlar

Güney Doğulu

Kur'an-ı Kerim’in ilk resmi nüshaları (Hz. Ebubekir r.a. döneminde kitap haline getirilen ve Hz. Osman r.a. döneminde çoğaltılan mushaflar) tarihte farklı merkezlere (Medine, Basra, Kufe, Şam gibi) gönderilmiştir. Günümüze ulaşan en eski Kur'an el yazması parçalarından bazıları Birmingham Üniversitesi, Tübingen Üniversitesi veya Taşkent’teki (Semerkand Kuranı) gibi farklı koleksiyonlarda yer almaktadır..... Michigan Üniversitesi'nde el yazması Kur'an kerim olabilir, ama ilk nüsha değildir.....
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