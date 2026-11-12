Beta-karoten sayesinde... Herkes gözlere iyi geldiğini sanıyor! Havuçla ilgili bilinmeyen gerçek

Turunçgiller: Portakal, mandalina ve limon gibi meyveler C vitamini sağlıyor Kuruyemiş ve tohumlar: Badem, ceviz ve ay çekirdeği gibi besinler E vitamini ve sağlıklı yağlar içeriyor Yumurta: Lutein ve zeaksantin bakımından önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor Yağlı balıklar: Somon ve sardalya gibi balıklar omega-3 yağ asitleri içeriyor Dengeli bir beslenme düzeninde bu besinlere yer vermek, gözlerin ihtiyaç duyduğu farklı vitamin ve minerallerin alınmasına yardımcı oluyor. Ayrıca bazı yaşa bağlı göz hastalıklarının riskinin azaltılmasına katkı sağlayabilir.