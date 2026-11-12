  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü Gazze’de yürekleri parçalayan manzara… Çocuklarını ıslanmasınlar diye plastik leğene koydu! Hikmet Genç, Yılmaz Özdil’i fena ‘ti’ye aldı! Kendi etti, kendi buldu ultra Kemalizmin gereğini yapıyorlar! Yılın son enflasyon raporu! Merkez Bankası Başkanı Karahan açıklama yaptı AK Parti'den İsrail'e tokat gibi cevap: Erdoğan'a saldırarak kendi katliamlarını örtbas edemezsin Müderrisoğlu, fon hadisesinden çıkarılacak dersleri yazdı: Finansal cambazlara karşı yeni adımlar atılmalı! Gazze için acil insani yardım çağrısı! COP31 İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi yapıldı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan ortak yatırım çağrısı Ahmet Hakan’dan bir türlü memnun olmayan muhalefete tepki: Ne istiyorsunuz kardeşim siz, giyotin mi, toplu katliam mı? Konteyner kıyıya vurdu, içinden servet çıktı! Milyonluk ürünler için sahile akın ettiler
Gündem Trump’tan İran’a küstah tehdit! Yüz milyarlarca dolarını aldık, boğazını ele geçirdik!
Gündem

Trump’tan İran’a küstah tehdit! Yüz milyarlarca dolarını aldık, boğazını ele geçirdik!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Trump’tan İran’a küstah tehdit! Yüz milyarlarca dolarını aldık, boğazını ele geçirdik!

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'daki gerilimi tırmandıracak küstah açıklamalara imza attı. İran ile müzakere masasına oturmayacaklarını ilan eden Trump, Washington yönetiminin Tahran’ın kaynaklarına ve stratejik geçiş noktalarına çöktüğünü açıkça itiraf etti.

İran ile diplomatik bir uzlaşıya kapalı olduklarını belirten ABD Başkanı Trump, sert ve meydan okuyan ifadeler kullanarak şu sözleri sarf etti:

"İran’la bir anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geçti. Onların parasını, yüz milyarlarca dolarını aldık ve boğazını da ele geçirdik."

 

ORTADOĞU'DA TANSİYON ZİRVEDE!

Trump'ın İran'ın dondurulan mal varlıklarına ve Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hakimiyete atıfta bulunarak yaptığı bu pervasız çıkış, bölgedeki savaş tamtamlarının daha da yüksek sesle çalmasına neden oldu.

Tazminat hezimeti ve müttefik kazığı! Trump’tan İsrail’e tokat gibi sözler
Tazminat hezimeti ve müttefik kazığı! Trump’tan İsrail’e tokat gibi sözler

Gündem

Tazminat hezimeti ve müttefik kazığı! Trump’tan İsrail’e tokat gibi sözler

Trump İsrail’i hedef aldı! 'Tel Aviv bize savaş tazminatı ödeyecek'
Trump İsrail’i hedef aldı! 'Tel Aviv bize savaş tazminatı ödeyecek'

Dünya

Trump İsrail’i hedef aldı! 'Tel Aviv bize savaş tazminatı ödeyecek'

Siyonist çete yine kan peşinde! ABD Başkanı Trump'a rağmen Netanyahu ve katil ordusuna İran'a saldırı talimatı!
Siyonist çete yine kan peşinde! ABD Başkanı Trump'a rağmen Netanyahu ve katil ordusuna İran'a saldırı talimatı!

Gündem

Siyonist çete yine kan peşinde! ABD Başkanı Trump'a rağmen Netanyahu ve katil ordusuna İran'a saldırı talimatı!

Trump, Meksika'yı bakın neyle tehdit etti
Trump, Meksika'yı bakın neyle tehdit etti

Dünya

Trump, Meksika'yı bakın neyle tehdit etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

SARI BÜYÜK ŞEYTANIN OYUNU BİTMEZ VE HİÇ BİTMEYECEK

Varya sonun başlangıcı böyle birşey demekki akıl sağlığı çok kötü, UTANACAK BİZ DEĞİLİZ.... ALLAH VAR GAM, LA GALİBA İLLALLAH, ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN İNŞALLAH
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23