Trump’tan İran’a küstah tehdit! Yüz milyarlarca dolarını aldık, boğazını ele geçirdik!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'daki gerilimi tırmandıracak küstah açıklamalara imza attı. İran ile müzakere masasına oturmayacaklarını ilan eden Trump, Washington yönetiminin Tahran’ın kaynaklarına ve stratejik geçiş noktalarına çöktüğünü açıkça itiraf etti.
İran ile diplomatik bir uzlaşıya kapalı olduklarını belirten ABD Başkanı Trump, sert ve meydan okuyan ifadeler kullanarak şu sözleri sarf etti:
"İran’la bir anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geçti. Onların parasını, yüz milyarlarca dolarını aldık ve boğazını da ele geçirdik."
ORTADOĞU'DA TANSİYON ZİRVEDE!
Trump'ın İran'ın dondurulan mal varlıklarına ve Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hakimiyete atıfta bulunarak yaptığı bu pervasız çıkış, bölgedeki savaş tamtamlarının daha da yüksek sesle çalmasına neden oldu.
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