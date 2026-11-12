Devasa projenin inşaatını da İsrail şirketi yapıyor! Aliyev’in damadı vergi desteğiyle kumarhane imparatorluğu kuruyor!

TAHSİN HAN

Azerbaycan Gazetçi sitesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Aliyev, eski damadı ve kızlarının otelcilik faaliyetlerini genişletmesine destek sağlayacak bir vergi kanunu çıkarıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le hala sıkı ilişkisi bulunan eski damadı iş insanı ve şarkıcı Emin Ağalarov “Sea Breeze” projesini Şahdağ’a doğru genişletmeye hazırlandığı ve İsrail ile ticarî bağlarını doruğa çıkardığı bir dönemde, ülkede otelcilik alanında büyük vergi indirimlerinin ve sübvansiyonların uygulanmasına başlanıyor.

Vergi Kanunu’nda yapılacak değişiklik doğrultusunda, gelecek yıldan itibaren 5 yıl süreyle otel ve otel tipi işletmelere yüzde 50’ye varan vergi indirimleri uygulanacak. Ancak bu indirimler hiçbir şekilde bütün oteller için aynı ölçüde erişilebilir olmayacak, çünkü vergi indirim şartları neredeyse tamamen aile şirketlerine uygun olacak.

2006-2015 yılları arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kızı Leyla Aliyeva ile evlilik yaşayan eski damat Emin Ağalarov da sosyal medya hesaplarında Kusar’da “Sky Breeze Shahdag” projesinin başlatıldığına dair paylaşımlar yaptı. Bu bölgede yeni otellerin, konser salonlarının ve eğlence merkezlerinin inşa edilmesi öngörülüyor.

ANNESİ YAHUDİ BİR İSRAİL HAYRANI

Annesi Yahudi kökenli olan ve iş dünyasında Tel-Aviv hattındaki stratejik hamleleriyle bilinen Emin Ağalarov, İsrailli büyük inşaat firmalarından Hadjaj kardeşler ile Sea Breeze projesinin entegrasyonu üzerine görüşüyor. İsrail Premier Lig ekiplerinden Makkabi Netanya futbol kulübünün ana sponsoru olan Ağalarov, bu anlaşma kapsamında kulübe yıllık 860 bin dolar ödüyor. Bu yıl İsrail’de konserler veren Ağalarov, Sea Breeze projesi bünyesinde Avrupa’nın en büyük kumarhanesini de Azerbaycan’a inşa etme hedefinde. Büyük otelle birlikte eğlence ve kumanhane inşa edecek olan Ağalarov, servetine servet katacak.

AVANTAJLARDAN AİLE YARARLANACAK!

Habere göre; vergi kanundaki değişikliğe göre oteller, yabancı turistlerin toplam müşteri kontenjanındaki payına uygun vergi indirimi elde edecek. 5 yılı kapsayacak bu finansal avantajlardan en büyük payı, ülkedeki turizm sektörünü tekelinde tutan Aliyev’in yakınları alacak.

LÜKS OTELERİN ÇOĞU ALİYEV AİLESİNDE

Azerbaycan’da resmi olarak 840’a yakın otel ve otel tipi işletme faaliyet gösterse de, lüks altyapıyı yönetme imkânları İlham Aliyev’in aile üyelerine aittir. İşgalden kurtarılmış arazilerde devlet bütçesiyle inşa edilen oteller dahil, hakim ailenin doğrudan kontrolünde tam 32 lüks otel ve kompleks bulunmakta. Bunların 22’si “Pasha Holding” çatısı altındadır; Bakü’de 14 (Art Gallery, Badamdar, Marriott Boulevard, Boutique 19, Central Point, Courtyard, Excelsior, Four Seasons, Hilton Garden Inn, JW Marriott Absheron, Fairmont Baku, Sheraton Intourist, The Merchant, The Ritz-Carlton), Kusar’da 2 (Park Chalet, Pik Palace), Şamahı’da 2, Naftalan’da 3 ve diğer illerdeki oteller bu ağın parçasındadır. Buna ek olarak, Cumhurbaşkanlığı İşler İdaresi’ne bağlı 7 tesis ve Emin Ağalarov’un Sea Breeze sahasındaki 5 işletmesi (The Grand, Lighthouse, White Villas, Park Residences, Sea Breeze Villas) ile birlikte toplam 32 otellik devasa bir aile tekeli gözler önüne serilmektedir.