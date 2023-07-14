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Yerel Ocakta unutulan yemek yangına neden oldu
Yerel

Ocakta unutulan yemek yangına neden oldu

Yeniakit Publisher
2023-07-14 09:56:00 -
Ocakta unutulan yemek yangına neden oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde ocakta unutulan yemek dolayısıyla çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Cuma Mahallesi 204 sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi şahıs yemeğini ocakta unutarak dışarı çıktı. Bir süre sonra evi saran koku ve yoğun dumanı fark eden komşular durumu ev sahibine ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evin mutfak kısmında küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

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