“Siyonist birlik hükümeti” çağrısı yapan Netanyahu’ya cevap geldi: “Görevdeki günleri sayılı”

İsrail’de seçim sonrası siyasi tansiyon yükseldi. İsrail basını, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un hükümeti kurma görevini Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot’a verme kararı aldığını duyurdu. İşgalci İsrail'de hükümeti kurma yönünde sıcak saatler yaşanırken elini masumların kanına bulayan Binyamin Netanyahu, "siyonist birlik hükümeti" çağrısı yaptı.

Görüntülü paylaşım yaptı

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, hükümetin, kendi partisi Likud ve son koalisyon ortakları Ultra Ortodoks Yahudileri ve aşırı sağcı partileri de içermesi gerektiğini savundu.

Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot öncülüğündeki "Değişim Bloku"ndaki partilere geniş tabanlı siyonist "ulusal birlik hükümeti" kurma çağrısı yapan Netanyahu, "terör destekçisi" diye nitelediği İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerle kurulacak bir hükümetin İsrail'in sonunu getireceğini ileri sürdü.

Netanyahu, Eisenkot'u işaret ederek, "Filistin devleti kurmak isteyenlerle alelacele bir hükümet kurup yemin ettirme niyetinde olanlar var." iddiasında bulundu.

Bu hükümetin kurulmasını engellemenin İsrail için "varoluş meselesi" olduğunu öne süren Netanyahu, kurulması gerektiğini savunduğu "ulusal birlik hükümeti"nin başında kimin olması gerektiğine dair bir ifade kullanmadı.

Yashar Partisi açıklama yaptı

İsrail basınında 120 sandalyeli Meclis'te 67 milletvekilinin desteğiyle hükümet kurma yetkisi aldığı açıklanan Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi, Netanyahu'nun görevdeki günlerinin sayılı olduğunu kaydetti.

Yashar Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, siyonist partilerin oluşturduğu "ulusal birlik hükümeti" çağrısı yapan Netanyahu'nun açıklamalarına yanıt verildi.

Açıklamada, "Görevi bırakacak Başbakan Netanyahu, histerik bir konuşma yaptı" ifadesi kullanıldı.

Netanyahu'nun İsrail toplumunu bölüp parçaladığı ve kışkırttığı, görev süresinin sona ermesine sayılı günler kala ise "birlik" kelimesini ağzına aldığı kaydedilen açıklamada, Netanyahu'nun daha önce de "birlik ve acil durum hükümetleri" kurduğunu ve her zaman içten içe kendi kurduğu hükümetlere karşı çalıştığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Eisenkot liderliğinde kurulacak hükümetin, aralarında "Hamas'ın terör örgütü olarak tanınması ve askeri-idari gücünün yok edilmesi"nin de bulunduğu 4 şartı kabul edilen partilerden oluşacağı öne sürüldü.

Netanyahu'nun partisi Likud'un "birlik hükümeti"yle ilgileniyorsa "aşırılıkçılarla olan ittifakı feshettiğini" duyurması gerektiği savunulan açıklamada, bu durumda Eisenkot liderliğindeki hükümete girebileceklerine işaret edildi.

Herzog'un, Eisenkot'u 8 Kasım Pazar günü yerel saatle 17.00'de hükümet kurma yetkisi vermek üzere Ofise davet ettiği belirtildi.