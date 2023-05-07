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Dünya O ülkede altın madeninde yangın: Çok sayıda ölü var
Dünya

O ülkede altın madeninde yangın: Çok sayıda ölü var

Yeniakit Publisher
2023-05-07 18:39:00 -
O ülkede altın madeninde yangın: Çok sayıda ölü var

Peru’nun Arequipa kentinde bulunan altın madeninde çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti.

Peru’da Arequipa kentinin güneyinde bulunan altın madeninde yangın çıktı. Yanaquihua tarafından işletilen madende kısa devre nedeniyle çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti. Savcı Giovanni Matos yaptığı açıklamada, can kayıplarının polis tarafından doğrulandığını ifade etti.

Dünyanın en büyük altın üreticisi ve en büyük ikinci bakır üreticisi olan Peru’daki maden kazası ülkede 2000 yılından bu yana yaşanan en ölümcül maden kazası olarak kayıtlara geçti. Peru’da 2022 yılından ülke genelinde meydana gelen maden kazalarında 38 kişi hayatını kaybetmişti.

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