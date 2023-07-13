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Yerel O ülkede 5 ton kokain ele geçirildi
Yerel

O ülkede 5 ton kokain ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-07-13 06:56:00 -
O ülkede 5 ton kokain ele geçirildi

Kolombiya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 tondan fazla kokain ele geçirildi.

Ülkenin Narino, Putumayo ve Kuzey Santander bölgelerinde yapılan operasyonlarda, 5 tonu aşkın kokaine el konulmasının yanı sıra iki laboratuvar ile yasa dışı kullanılan depolar imha edildi.

Ordudan yapılan açıklamada, organize suç örgütlerine büyük darbe indirildiği belirtilerek "Bütün bu malzemeler, uzman ekipler eşliğinde kontrollü şekilde imha edildi. Uyuşturucu kaçakçılarına milyarlarca Kolombiya pesosu değerinde ekonomik darbe vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Operasyonların hava ve kara kuvvetleri işbirliğinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından operasyonu gerçekleştiren narkotik ekiplerini tebrik etti.

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