O tarihte ÖGG sınavı yapılacak! EGM Özel Güvenlik Sınavı 102. dönem ÖGG sınav tarihi belli oldu! İşte detayı

ÖGG sınavı ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, normal şartlarda 19 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanıyordu. Ancak 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş deprem felaketi nedeniyle söz konusu sınav tarihi ertelendi. Binlerce aday, Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak sorusuna yanıt ararken beklenen açıklama geldi ve yeni sınav tarihi belli oldu. İşte, EGM ile 102. Dönem ÖGG sınav tarihi ve konu ile ilgili detaylı bilgiler…

102. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

19 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 102. Dönem ÖGG sınav tarihi ertelendi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada "19/02/2023 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, yaşanan deprem afeti nedeniyle 30/04/2023 tarihine ertelenmiştir.

Daha önce başvuru kaydı bulunan adayların müracaatları 30/04/2023 tarihinde yapılacak olan sınavda geçerli olacaktır.

Bu kapsamda, 30/01/2023 tarihinde ilan edilen yerleştirme işlemi iptal edilmiş olup yeni sınava ait işlemler ile adayların sınav ili değişikliği talepleri yayımlanacak olan Sınav Talimatı doğrultusunda yeniden yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Buna göre, 102. dönem ÖGG sınavı, 30 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar sabah'ın aktardığı habere göre: Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.