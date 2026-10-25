CHP'nin Mekke Anlaşması'nda kullanacağı oy belli oldu! Kılıçdaroğlu açıkladı

Türkiye'nin bölgesel savunma mimarisinde önemli adımlardan biri olarak değerlendirilen Mekke Ortak Savunma Anlaşması için gözler TBMM'ye çevrildi.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşmanın onay süreci devam ederken CHP'nin kullanacağı oy da belli oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep programı kapsamında gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“ERDOĞAN'IN YAPTIĞI HER ŞEY YANLIŞTIR DİYE BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK”

Kılıçdaroğlu, Mekke Anlaşması'na ilişkin ilk değerlendirmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı her adıma peşinen karşı çıkmadıklarını vurguladı.

Anlaşmayı ilk gördüğünde İran'la olası bir gerilim konusunda soru işaretleri oluştuğunu anlatan Kılıçdaroğlu, sürecin ilerleyen aşamalarında bu konudaki yaklaşımının değiştiğini belirtti.

İran'ın Mekke Anlaşması'nı uygun bulduğuna yönelik açıklamasını hatırlatan Kılıçdaroğlu, anlaşmanın gerekçelerini ve yapılan açıklamaları da değerlendirdiklerini kaydetti.

CHP'NİN OYU BELLİ OLDU: “EVET DİYECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu, partisinin kararını net ifadelerle duyurdu:

“Eleştirilerimiz var ama Mekke Anlaşması'na ‘evet’ diyeceğiz.”

Böylece TBMM'deki onay süreci öncesinde CHP'nin anlaşmaya destek vereceği kesinleşmiş oldu.

Kılıçdaroğlu ayrıca İran ile Türkiye'nin bölgede iki önemli güç olduğunu belirterek iki ülke arasında yaşanabilecek bir çatışmanın hem bölgeye hem de dünyaya zarar vereceğine dikkat çekti.

MEKKE ANLAŞMASI NE GETİRİYOR?

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması; üç ülkenin savunma alanındaki iş birliğinin kurumsallaştırılmasını hedefliyor.

Anlaşma kapsamında kolektif caydırıcılığın güçlendirilmesi, savunma sanayisinde iş birliği, ortak teknoloji geliştirilmesi, ortak üretim ve silahlı kuvvetler arasındaki uyumun artırılması öngörülüyor.

Taraflar ayrıca anlaşmanın üçüncü bir ülkeyi hedef alan saldırgan bir askeri blok olmadığını, bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamayı amaçladığını vurguluyor.

ERKEN SEÇİME DE YEŞİL IŞIK

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında dikkat çeken bir başka başlık ise erken seçim oldu.

Erken seçim teklifinin gelmesi halinde CHP'nin buna karşı çıkmayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Teklif gelirse varız. Erken seçim olursa itiraz etmeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olacağını düşünmediğini de söyleyen Kılıçdaroğlu, seçimin 2028'de veya daha erken yapılması arasında kendileri açısından bir sorun bulunmadığı mesajını verdi.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE KAPIYI KAPATMADI

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yönetim sistemiyle ilgili yeni önerilere de peşinen karşı çıkmayacaklarını açıkladı.

Parlamenter veya yarı başkanlık sistemi önerilerinin içeriğine bakılması gerektiğini belirten CHP lideri, önlerine gelecek teklifleri değerlendirebileceklerini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla birlikte CHP, hem Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na destek vereceğini ilan etmiş hem de erken seçim ve olası sistem değişikliği tartışmalarında müzakereye açık olduğu mesajını vermiş oldu.