  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ÇDP Başkanı videodaki ayrıntıya dikkat çekti! ‘Kim Yong-un öldü’ iddiasının şifresi o sandalette Topkapı Sarayı'nda 5 yeni müze! Başkan Erdoğan: Herkesi bu ecdat yadigarı eserleri görmeye davet ediyorum AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Terörsüz Türkiye’de üçüncü göz Meclis! Geziciler neredesiniz? 400 bin ağacı yok ettiler, tek ses yok Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme! Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticileri gözaltında Fon soruşturmasında kritik karar! Taha Çakmak’ın da aralarında olduğu 15 kişi tutuklandı Erdoğan’dan BM’ye reform ve Gazze çağrısı: Daha adil ve kapsayıcı bir yapı şart Müslüman kadın tarza değil farza bakar! Nur Sûresi’ni paylaşan tebliğci amcaya linç! Yunanistan'a açık uyarı! Türkiye'den müftü dayatmasına tepki! Sarıgül ailesine yönelik soruşturma büyüyor: 3 tutuklama, 2 ev hapsi
Gündem Törende dikkat çeken an! Cumhurbaşkanı Erdoğan izin vermedi
Gündem

Törende dikkat çeken an! Cumhurbaşkanı Erdoğan izin vermedi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri’nin açılışında kendisine tablo takdim eden 84 yaşındaki Prof. Dr. Sadettin Ökten’in elini öpmesine izin vermedi.

Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni’nde, konuşmasının ardından sahnede kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir tablo sunuldu. Takdim sırasında Erdoğan ile Prof. Dr. Sadettin Ökten arasında yaşanan an dikkat çekti.

TABLO TAKDİMİNDE YAŞANDI

Prof. Dr. Sadettin Ökten ve Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, Erdoğan’a Necm Suresi’nin 39. ayetinin yer aldığı tabloyu takdim etti.

Bu sırada 84 yaşındaki Ökten, Erdoğan’ın elini öpmek üzere eğildi. Erdoğan ise Ökten’in bu hareketine izin vermeyerek karşılık verdi. İkilinin sahnedeki bu anı, törende öne çıkan görüntüler arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanada artık stratejik ortağımız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanada artık stratejik ortağımız

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanada artık stratejik ortağımız

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir’e tarihi müjdeler verecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir’e tarihi müjdeler verecek!

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir’e tarihi müjdeler verecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na video mesaj gönderdi: Barışa giden yolu açmanın gayreti içerisindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na video mesaj gönderdi: Barışa giden yolu açmanın gayreti içerisindeyiz

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na video mesaj gönderdi: Barışa giden yolu açmanın gayreti içerisindeyiz

Törende dikkat çeken an! Cumhurbaşkanı Erdoğan izin vermedi
Törende dikkat çeken an! Cumhurbaşkanı Erdoğan izin vermedi

Gündem

Törende dikkat çeken an! Cumhurbaşkanı Erdoğan izin vermedi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23