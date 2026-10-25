Törende dikkat çeken an! Cumhurbaşkanı Erdoğan izin vermedi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri’nin açılışında kendisine tablo takdim eden 84 yaşındaki Prof. Dr. Sadettin Ökten’in elini öpmesine izin vermedi.
Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni’nde, konuşmasının ardından sahnede kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir tablo sunuldu. Takdim sırasında Erdoğan ile Prof. Dr. Sadettin Ökten arasında yaşanan an dikkat çekti.
TABLO TAKDİMİNDE YAŞANDI
Prof. Dr. Sadettin Ökten ve Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, Erdoğan’a Necm Suresi’nin 39. ayetinin yer aldığı tabloyu takdim etti.
Bu sırada 84 yaşındaki Ökten, Erdoğan’ın elini öpmek üzere eğildi. Erdoğan ise Ökten’in bu hareketine izin vermeyerek karşılık verdi. İkilinin sahnedeki bu anı, törende öne çıkan görüntüler arasında yer aldı.
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na video mesaj gönderdi: Barışa giden yolu açmanın gayreti içerisindeyiz