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Medya O sonuçlar, Fatih Altaylı'yı yerinden hoplattı! Adamın ayarları fena bozuldu
Medya

O sonuçlar, Fatih Altaylı'yı yerinden hoplattı! Adamın ayarları fena bozuldu

Yeniakit Publisher
2023-04-17 14:11:00 -
O sonuçlar, Fatih Altaylı'yı yerinden hoplattı! Adamın ayarları fena bozuldu

Ne idiği belirsiz anketleri referans alıp Millet İttifakı’nı pohpohlayan Fatih Altaylı, yemin billah ederek “Vallahi benim elimdeki hiçbir ankette Cumhur İttifakı lehine dönmüş bir durum yok” iddiasında bulundu.

Ne idiği belirsiz anketleri referans alıp Millet İttifakı’nı pohpohlayan Fatih Altaylı, yemin billah ederek “Vallahi benim elimdeki hiçbir ankette Cumhur İttifakı lehine dönmüş bir durum yok” iddiasında bulundu.

İktidar kanadında “Cumhur İttifakı’nın Millet İttifakı’nın 5-6 puan önünde” olduğu şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını, ancak bunun gerçek olmadığını ileri süren HaberTürk yazarı Altaylı, “Cumhur İttifakı da adayı da öne geçmiş falan değil” diyerek asıl algıyı kendisi oluşturmaya çalıştı.

 
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